Polémica en Bariloche: el diálogo de la mujer y los policías antes de ser detenida

Sabrina Corio, la mujer que ayer fue detenida por pasear a su perro e infringir la restricción de circular en Bariloche, mantuvo un tenso diálogo con los policías que la siguieron en un patrullero varias cuadras hasta que finalmente la retuvieron entre cinco agentes.

Ayer a través de un video que se hizo viral se conoció el caso que motivó una investigación interna en la Policía de Río Negro y el repudio de un amplio sector de la sociedad, incluido el intendente Gustavo Gennuso.

Los policías desde un patrullero filmaron un diálogo con la mujer que posteriormente fue detenida, quien cuestionó que "pierdan tiempo" con una persona que pasea a un perro cuando existen otros delitos en la ciudad como robos y violaciones a mujeres.

"Es horrible, salgo a pasear a mi perro y ustedes me están molestando", dijo Sabrina Coria a los policías que desde un patrullero le solicitaron que regrese a su casa por la restricción de circular los domingos en Bariloche.

"Ustedes no tienen derecho a hacer eso", se quejó la docente quien cuestionó que los uniformados de la Policía de Río Negro la persiguieron con el patrullero durante tres cuadras y le exigían no circular mediante un altavoz.

Coria reside en el barrio Las Marías, a pocas cuadras del puesto de Seguridad Vial (caminera) del acceso este de Bariloche, según precisó la mujer cuando al mantener el cruce con los policías sacó su celular para filmar la situación.

En el video que filmaron los uniformados, se evidencia la voz de dos policías que le reclaman que se coloque el barbijo y también le reiteran que en Bariloche está prohibido circular los domingos.

"Hoy es domingo señora, nadie puede salir", afirmó uno de los uniformados desde la camineta policial a lo que la mujer responde que lo hizo por una necesidad del perro y que lo hace 20 minutos por día. La respuesta inmediata del uniformado fue: "Dígaselo al presidente, señora".

Visiblemente molesta, la mujer cuestionó si los policías tenían el derecho de perseguirla tres cuadras y les solicitó que se identifiquen para filmarlos con su celular. "Quiero que me digan porqué razón me persiguieron con el altavoz diciendo 'señora vaya a su casa'", indicó.

Uno de los policías se identificó como el sargento primero Carlos Acosta de la subcomisaría 80 y mirando a la cámara del celular de la mujer ironizó: "Hoy es domingo señora, no se puede circular" e insistiendo con la misma frase remató: "Qué parte no entiende del presidente, hay un decreto, no entiende el decreto del aislamiento señora". El otro uniformado dijo ser el cabo Altamirano.

El tenso diálogo de la mujer y los policías concluyó cuando uno de los uniformados le insistió: "¿En qué país vive?, señora" a lo que la mujer respondió. "Vivo en el país en el que cuando ustedes están persiguiéndome tres cuadras, están robando, matando, violando pibas, violando nenas y ustedes acá perdiendo el tiempo conmigo".

En sus redes sociales, Corio denunció esta mañana que desde un perfil falso de Facebook se le compartió a modo de amenaza la imagen del barrio donde supuestamente vive y anticipó que realizará su descargo por la situación vivida.

-