Polémica por las ratas en la basura acumulada a la vera de la Ruta 7

La municipalidad de Neuquén inició una inspección ambiental en la zona de los barrios Copol y 14 de octubre para revisar sectores que fueron denunciados como de aparición de roedores. “Vamos a abordar el tema en forma conjunta con zoonosis”, dijo el subsecretario de Medio Ambiente, Francisco Baggio.

El funcionario especificó que en las recorridas que llevaron a cabo en los sectores denunciados “no vimos la presencia de los roedores que denuncian los vecinos, sí vimos cuises”, aclaró.



El cuis es un roedor sin cola y totalmente herbívoro: se alimenta de brotes, pastos tiernos, semillas y flores; no es carroñero.



Daniel Zurita, del barrio 14 de octubre, aclaró que no hubo confusiones con los cuises en el pedido de intervención que hizo el barrio a la comuna.



“Tenemos fotos y hemos visto a la rata de campo, la que tiene cola larga, no es ni laucha, ni ratón ni pericote. Sabemos que no es la que se alimenta de la caña, no es la que transmite el hanta y no estamos preocupados por eso, sino por la proliferación; necesitamos limpieza”, insistió el dirigente vecinal.



El problema se relaciona con la basura que los mismos vecinos arrojan: restos de poda, hojas, residuos de construcción y otro tipo de basura que son focos de atracción para las ratas.



“Nunca es conveniente hacer una fumigación masiva o control de vector en forma indiscriminada, por eso haremos una intervención conjunta con zoonosis, para que los técnicos determinen qué hacer, que primen los criterios técnicos”, sostuvo Baggio.



No se pudo conocer el plan de zoonosis ante el problema planteado.



“Nosotros sufrimos el desvío por la barda con la construcción del Nodo Vial y esto fue tentación para recibir basura adicional también de gente que en forma desaprensiva tiró todo tipo de basura que se suma a la que arrojan los propios vecinos”, dijo Zurita.



Los vecinos aseguran que se vieron perjudicados por el nodo vial. (Archivo Florencia Salto).-

Indicó que varios frentistas lograron sacar fotos de las ratas que buscan erradicar.



“Desde el año pasado que venimos solicitando limpieza urbana, se olvidan de las bardas cuando hacen limpieza de microbasurales porque acá siempre los vecinos y los jóvenes se organizan y salen cada tanto a hacer una limpieza de las bardas; pero necesitamos ayuda para evitar el enfrentamiento entre vecinos y erradicar los microbasurales que tenemos en el sector”, sostuvo.



Específicamente se trata de la zona ubicada en el lateral de la ruta 7, en la zona de la colectora ubicada entre la segunda y tercera pasarela aérea; y la zona urbanizada lindera al Parque Norte.