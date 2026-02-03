Acusaron a un joven de Cutral Co por el intento de homicidio de una mujer y un hombre

Un muchacho de 29 años fue acusado por el intento de homicidio de una joven y de herir a un hombre, adulto mayor que intentó evitar el ataque. La víctima está internada en terapia intensiva del hospital de Cutral Co, donde fue trasladada de inmediato. El juez de Garantías, Eduardo Egea, aceptó los cargos, dispuso su prisión domiciliaria –porque no hay más espacio en las unidades de detención para alojar a nuevos detenidos- y planteó tres meses de investigación. El cuchillo tipo carnicero utilizado para cometer la agresión fue secuestrado.

Hoy se concretó la audiencia de formulación de cargos contra Matías Jesús Azcúa, de 29 años, a quien se lo acusó por herir de varias puñaladas a Ayelén Díaz, de 34 años y a Daniel Muñoz, de 70, aunque éste último terminó con lesiones leves.

La fiscal Mayra Febrer explicó en la audiencia que llevó adelante el juez de Garantías, Eduardo Egea que alrededor de las 15 del lunes, las dos víctimas -tanto la mujer con el adulto mayor- estaban en la vivienda de Alem y Mariano Moreno, en el barrio Centro Sur de Cutral Co.

En un momento, llegó Azcúa y sin hablar empezó el ataque a cuchillazos contra la muchacha que le abrió la puerta. El agresor alquila un departamento en la parte delantera del predio, donde se produjo el brutal ataque. Tenía un «cuchillo carnicero en su poder y le asestó múltiples puntazos», acotó la fiscal.

La víctima terminó con un puntazo que le interesó el pulmón derecho, además de heridas en la zona de la axila, el brazo derecho y en el esternón. En el hospital de Complejidad Media de Cutral Co donde fue asistida, se logró estabilizarla, pero está con riesgo de vida e internada en terapia intensiva. «Esas heridas dieron cuenta del peligro real de vida», mencionó la fiscal Febrer y se espera una nueva intervención quirúrgica.

En cuanto al propietario del departamento que alquilaba Azcúa terminó con cortes en ambos brazos, aunque una vez que fue asistido se le dio el alta médica. Mientras que el agresor que se encontraba exaltado, también está lastimado con cortes en las manos por lo que estuvo internado hasta la noche del lunes.

Una vez que perpetró el ataque, Azcúa cruzó el canal colector de crecientes o zanjón y fue hasta una casa sobre la calle Mosconi, donde viven familiares quienes lo entregaron a la Policía. El cuchillo fue secuestrado en un predio lindero a la casa donde lo detuvieron.

La fiscalía pidió un mes de prisión domiciliaria porque no hay lugar para alojar a ninguna persona más en las dependencias de Cutral Co y Huincul. El juez Egea tomó en consideración esta situación y avaló el pedido.

Sin embargo, el plazo de investigación se fijó en tres meses. El ahora imputado fue asistido por la defensora oficial Mariángeles Ocejo, quien no presentó objeciones y detalló que la persona que ofreció la vivienda para que se cumpla la prisión domiciliaria fue puesta al tanto de las condiciones y el cumplimiento que tiene que seguir Azcúa.

El juez Egea también le preguntó al imputado si comprendía la acusación y las condiciones que debía cumplir y respondió que si lo hacía. La investigación tendrá un plazo de tres meses y la acusación contra Azcúa es de homicidio en grado de tentativa y lesiones leves, en calidad de autor