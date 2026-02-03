Robó una moto en Neuquén y fue detenido en Roca luego de una violenta persecución

Durante un operativo de prevención realizado el lunes por la tarde, personal policial de Roca protagonizó una persecución que culminó con la detención de un hombre y el secuestro de una motocicleta robada en Neuquén.

El procedimiento se inició en la zona de calle Gadano y Maipú, sobre uno de los puentes del Canal Principal de Riego, cuando los efectivos observaron una motocicleta Honda Wave 110 cc, de color blanco, conducida por un hombre con casco.

Al intentar identificarlo, el conductor desoyó la orden de alto y se dio a la fuga a gran velocidad, lo que dio lugar a una persecución por distintos sectores del norte de la ciudad.

Durante la huida, el motociclista circuló de manera imprudente por arterias como Maipú, Evita, España y la avenida Roca, realizando maniobras peligrosas con la intención de evadir el control policial. A pesar de ello, el personal de la Brigada Motorizada de Apoyo continuó el seguimiento, adoptando medidas para resguardar la seguridad de terceros.

En el transcurso de la persecución, el sospechoso impactó contra los efectivos, provocando la caída de ambos al suelo. Lejos de detenerse, intentó continuar la fuga e incluso ingresar a un domicilio particular para ocultarse. No obstante, fue rápidamente reducido y aprehendido en la vereda gracias a la intervención coordinada del personal policial.

Posteriormente, al verificar los datos del rodado, se constató que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo por robo en la provincia de Neuquén. Tanto el detenido como el vehículo fueron trasladados a la Comisaría 3ª de General Roca, donde quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento permitió recuperar un vehículo sustraído y reafirmó las tareas preventivas que se desarrollan a diario en la ciudad.