Allanamiento en Chimpay: secuestraron más de 300 dosis de cocaína y plantas de marihuana

Una denuncia anónima al 0800-DROGAS del Gobierno de Río Negro fue el punto de partida para desarticular un punto de venta de estupefacientes en Chimpay. El operativo, realizado por la Policía provincial, permitió secuestrar más de 300 dosis de cocaína fraccionada y alrededor de dos kilos de marihuana en distintas etapas de producción.

La investigación se inició tras un llamado que alertaba sobre movimientos sospechosos en una vivienda ubicada en la zona céntrica de la localidad. A partir de esa información, la Delegación de Toxicomanía de Lamarque desplegó tareas de seguimiento y recolección de pruebas durante dos meses, bajo la órbita del Área Investigaciones y Litigación de Delitos Sencillos del Ministerio Público Fiscal, fuero Federal.

Con los elementos reunidos, se solicitó y obtuvo la orden de allanamiento. El procedimiento contó con el apoyo del grupo especial Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), que intervino para garantizar la seguridad de los vecinos y del personal policial.

Durante la irrupción, los efectivos hallaron envoltorios con cocaína listos para la venta y marihuana en diferentes formatos: plantas cultivadas, material en proceso de secado y dosis fraccionadas. Los narcotests de campo confirmaron la presencia de ambas sustancias, certificando la actividad ilícita de narcomenudeo en el domicilio.

Tras el allanamiento, dos adultos quedaron imputados y avanzará la investigación federal

Como resultado del operativo, una pareja mayor de edad que residía en la vivienda quedó imputada por infracción a la Ley de Estupefacientes. La Justicia Federal dispuso la notificación de formación de causa y continuará con la investigación para determinar la responsabilidad penal de los involucrados. Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Unidad Fiscal Federal de General Roca.