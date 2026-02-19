Intento de robo en un edificio municipal de San Patricio del Chañar

Durante la madrugada del jueves, la localidad de San Patricio del Chañar fue escenario de un hecho delictivo que culminó con la detención de un joven. El incidente se produjo cuando el sospechoso intentó sustraer diversos elementos de valor pertenecientes a una oficina del gobierno municipal, activando un rápido procedimiento de seguridad por parte de la policía.

Alerta inmediata a la guardia policial

El hecho tuvo lugar a las 01:45, momento en el que el personal de la Comisaría 13 recibió un llamado telefónico de urgencia en su guardia.

En el mismo se informaba sobre movimientos sospechosos y un presunto robo en curso dentro de un edificio público, lo que motivó el desplazamiento de una patrulla hacia el sector.

Constatación de daños en el edificio

Al arribar al inmueble, los efectivos policiales observaron signos evidentes de una intrusión: una ventana lateral se encontraba abierta y las cortinas interiores habían sido arrancadas.

Tras ingresar al edificio, los uniformados constataron importantes daños materiales en las instalaciones, confirmando que el robo estaba en plena ejecución.

El hombre fue atrapado mientras desmantelaba equipos electrónicos.

Hallazgo de elementos preparados para el traslado

En el interior del recinto, los agentes descubrieron que el malviviente ya había comenzado a desmantelar parte del equipamiento.

Se encontraron dos equipos de aire acondicionado descolgados, un placard de chapa que había sido forzado violentamente y una ventana en el sector de los baños con los cristales rotos, lo que indicaba la clara intención de preparar un botín para su posterior retiro del lugar.

Fuga por los techos y descripción del sospechoso

Mientras los efectivos realizaban la verificación interna, la colaboración de los vecinos resultó fundamental para el éxito del operativo.

Varios residentes de la zona alertaron a los uniformados sobre la presencia de un sujeto vestido con ropas oscuras, gorra negra y zapatillas de suela blanca, quien en ese preciso momento intentaba escapar saltando por los techos de las viviendas lindantes al edificio municipal.

Persecución y aprehensión en la vía pública

Gracias al rápido despliegue y al cerco perimetral establecido por el personal de la Comisaría 13, el individuo no logró alejarse demasiado de la escena del crimen.

El sospechoso fue finalmente interceptado y aprehendido sobre la calle Cerro Sayhueque, donde se procedió a su correcta identificación antes de ser trasladado a los calabozos de la comisaría.

Situación legal del detenido

El hombre quedó a disposición de la Justicia bajo el cargo de tentativa de robo, mientras se realizan las pericias necesarias para evaluar el costo total de los daños ocasionados en la dependencia pública. Se espera que en las próximas horas se defina su situación procesal y se determine si el detenido cuenta con antecedentes penales previos por delitos de similar naturaleza en la región.