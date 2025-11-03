Allanamiento en Cipolletti: secuestraron cocaína, marihuana y hay un menor entre los demorados

Una vivienda del barrio Anai Mapu de Cipolletti fue allanada tras una investigación de 40 días llevada adelante por la Delegación de Toxicomanía. El operativo se originó gracias a una denuncia anónima al 0800 DROGAS (333 412), la línea gratuita del Gobierno de Río Negro destinada a combatir el narcotráfico.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, balanzas de precisión, celulares y elementos para el fraccionamiento de sustancias. Cuatro personas fueron demoradas, entre ellas un menor de edad.

Una investigación discreta y efectiva

El operativo fue el resultado de semanas de vigilancia y cruce de información. Los agentes siguieron los movimientos del domicilio denunciado y esperaron el momento justo para actuar, sin alertar a los sospechosos.

La irrupción se produjo en horas de la tarde del sábado, cuando la rutina barrial parecía normal. En el interior de la vivienda encontraron drogas listas para la venta y dinero sin justificar su procedencia, además de los instrumentos usados para dividir las dosis.

Un menor entre los demorados

La presencia de un menor de edad. Todos los demorados fueron trasladados para su identificación y quedaron a disposición de la Justicia.

Además, los investigadores secuestraron teléfonos celulares que podrían revelar el alcance de la red de distribución. Desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro destacaron la importancia de la denuncia de los vecinos como herramienta fundamental en la lucha contra el narcotráfico.