Tenía tobillera electrónica, dijo que el perro se la rompió, se escapó y ahora lo buscan en todo Neuquén

A las 05:45 de este martes, el sistema de monitoreo de la Policía de Neuquén emitió una alerta indicando que el transmisor de la tobillera electrónica asignada a Maykol Sebastián Benavidez, quien cumplía arresto domiciliario en la vivienda de su madre en Cutral Co, había sufrido una “apertura” o “corte”. El joven de 25 años está detenido por balear a una mujer en Zapala.

Ante la notificación, personal policial se dirigió al domicilio y encontró a Benavidez, quien explicó que el dispositivo se había desprendido accidentalmente mientras jugaba con su perro. Los efectivos constataron que la tobillera presentaba daños significativos y comunicaron el hecho a la Fiscalía de Ejecución Penal de Cutral Co, desde donde se dispuso una consigna policial en el lugar.

Sin embargo, una hora más tarde, cuando un móvil regresó para verificar la situación, fue recibido por la madre del imputado, quien informó que su hijo se había retirado del domicilio y que desconocía su paradero. La novedad fue informada a la doctora Laura Molina, funcionaria a cargo de la Oficina de Ejecución Penal.

Benavidez tiene 25 años y es inténsamente buscado por la Policía de Neuquén.

El violento antecedente de Benavidez

Maykol Sebastián Benavidez cuenta con antecedentes por un violento ataque armado ocurrido el 24 de enero pasado en Zapala. En ese hecho, junto a otros dos hombres, disparó contra una mujer mientras esta descendía de su automóvil, provocándole heridas graves en la cadera y el muslo.

La víctima sufrió una perforación intestinal y peligro de vida, según la investigación judicial. Benavidez fue señalado como autor de los disparos y acusado por tentativa de homicidio doblemente agravado, por el concurso de personas y el uso de arma de fuego.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía destacó que el ataque ocurrió a plena luz del día, frente a familiares de la víctima, quien habría sido engañada con una falsa oferta laboral antes de ser atacada.

Hasta el momento, se mantiene el operativo policial para dar con el paradero de Benavidez, quien continúa prófugo.