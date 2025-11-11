Hallaron el cuerpo de Débora Bulacio en Necochea: su pareja fue detenida y se investiga un femicidio

Débora Damaris Bulacio Del Valle, de 38 años, fue hallada muerta este martes por la tarde en Necochea, luego de haber sido buscada intensamente durante varios días. La mujer había desaparecido tras una pelea con su pareja en el camping Miguel Lillo, donde ambos se encontraban descansando.

El cuerpo fue encontrado en el fondo de un lago ubicado junto al camping, según confirmaron fuentes policiales a TN. La Policía había iniciado el operativo de rastrillaje el martes, luego de hallar una carpa perteneciente a la pareja en las inmediaciones del parador South 38, sobre la costa. Dentro de la carpa se detectaron manchas de sangre, lo que intensificó las sospechas de un posible femicidio.

El principal sospechoso, pareja de Débora, fue detenido y se negó a declarar ante las autoridades. La investigación continúa bajo la carátula de presunto femicidio.

Débora Bulacio, oriunda de Barker, había llegado a Necochea como mochilera para pasar unos días de descanso junto a su pareja. La última vez que fue vista con vida fue el sábado por la noche, en medio de una discusión con el detenido.

La desaparición de Débora y la detención de su pareja

La última comunicación de Débora fue con su hija a quien le envió un audio y le dijo que le iba a volver a escribir cuando «consiga wifi». El portal El Marplatense, detalló que la mujer nunca registró una salida del camping, a diferencia de su pareja que sí lo hizo.

Debido a que no lograron contactarla de nuevo, la familia realizó la denuncia sobre desaparición y de esta manera, las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda.

Unos ochenta efectivos de la Policía Bonaerense, Defensa Civil, Guardaparques y Policía Ecológica activaron los rastrillajes a pie, con animales entrenados y drones. Se centraron en el sector del camping y zonas aledañas del parque y la playa.

En las últimas horas trascendió que la pareja de Débora habría intentado abandonar Necochea «a dedo», sin embargo la Policía lo interceptó y, tras ser detenido, se negó a brindar declaración ante la Fiscalía. El fiscal asignado a la causa construyó la acusación inicial por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar de violencia de género.

Por otra parte las autoridades revelaron que se reunieron diversas pruebas que incluyen mensajes en los que el detenido admite haber agredido a la mujer, grabaciones de una fuerte discusión y registros del alambrado perimetral del camping dañado.