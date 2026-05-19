Intentó ocultar su identidad con datos falsos en Roca y descubrieron que era buscado por la Justicia

El operativo se realizó durante una recorrida preventiva en la zona norte de la ciudad.

Un control de rutina realizado por personal de la comisaría 21 de Roca permitió detener a un hombre que tenía un pedido de captura activo emitido por la Justicia. El procedimiento se concretó durante la tarde del lunes en la zona de calles Santa Cruz y Gelonch.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos identificaron a un hombre que no llevaba documentación personal y brindó datos filiatorios que posteriormente se comprobaron como falsos.

Ante esa situación, los uniformados decidieron trasladarlo a la unidad policial para establecer correctamente su identidad y verificar la información aportada.

Descubrieron que tenía un pedido de detención vigente

Mientras avanzaban las averiguaciones, personal policial se dirigió al domicilio que había indicado el sospechoso. Allí, mediante una entrevista con un familiar directo, lograron confirmar sus verdaderos datos personales.

Con esa información, se realizaron consultas en los sistemas policiales y judiciales. Fue entonces cuando se constató que el individuo registraba un pedido de detención activo dispuesto por la Oficina Judicial de la Segunda Circunscripción Judicial.

La orden estaba vinculada a una causa por delitos contra la integridad sexual y lesiones leves.

Tras la confirmación, se dio intervención a la Fiscalía de turno y a la Oficina Judicial correspondiente, que dispusieron que el hombre permanezca detenido a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza señalaron que el procedimiento se concretó en el marco de los habituales patrullajes preventivos y tareas de identificación que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad.