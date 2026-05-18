Intentaron estafar a una comerciante con comprobantes falsos y fueron detenidos en Roca

Dos hombres fueron detenidos en Roca luego de intentar concretar una estafa utilizando comprobantes falsos de pago en un comercio de la ciudad. El procedimiento fue realizado por personal de la comisaría Tercera, tras una denuncia radicada por la propietaria del local.

Según se informó, uno de los sospechosos logró concretar inicialmente la maniobra y retirarse del comercio exhibiendo un comprobante apócrifo. Minutos más tarde, un segundo hombre intentó repetir la operatoria en el mismo lugar, aunque la situación fue advertida a tiempo.

La maniobra fue detectada por cámaras

La propietaria observó a través del sistema de cámaras de seguridad que el segundo individuo intentaba realizar una operación similar. De inmediato alertó al empleado del comercio y dio aviso a la Policía.

A partir de la denuncia, efectivos policiales desplegaron un rastrillaje en inmediaciones del local para intentar localizar a los sospechosos. Fuentes policiales indicaron que ambos hombres fueron ubicados poco después en cercanías de la zona comercial.

Persecución y operativo cerrojo

Cuando advirtieron la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar corriendo en distintas direcciones. Esto derivó en una persecución a pie y en la implementación de un operativo cerrojo con apoyo de otras unidades policiales.

Finalmente, ambos hombres fueron aprehendidos. Según detallaron fuentes vinculadas al procedimiento, uno de ellos ofreció resistencia durante el momento de la detención.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia e imputados por el delito de estafa. En uno de los casos también se formularon cargos por resistencia a la autoridad, mientras continúa la investigación para determinar si existen otros hechos similares vinculados a la misma modalidad.