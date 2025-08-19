Allanaron una casa en Allen y encontraron una sustancia rosa que podría ser droga Tusi

En un operativo encabezado por la Comisaría 33° de Allen, la Policía de Río Negro incautó una sustancia de color rosado que dio positivo en un primer test de anfetaminas. Las muestras fueron enviadas a pericia para establecer si se trata de la denominada “droga rosa” o tusi, conocida por sus severos riesgos para la salud.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, el material se envió a Neuquén capital donde será analizado y el informe del laboratorio proporcionará detalles de la composición.

La génesis del hallazgo

El procedimiento involucró la requisa de dos viviendas de Allen y es parte en una investigación que realiza la fiscalía del fuero provincial de Río Negro por una causa de robo agravado.

En una de las viviendas se concretó el secuestro de armas de fuego, municiones, cannabis (en canitidades mínimas), una balanza digital, una motocicleta robada y un arma de fabricación casera también conocida como “tumbera”. En esta casa, dentro de una bolsa de nylon, apareció la sustancia. Al encontrarse droga, se dio intervención a la justicia federal.

En otro domicilio allanado, los efectivos hallaron jerarquías y símbolos policiales, pasamontañas y elementos corto punzantes. También se rescató una perra pitbull de tres meses que permanecía en estado de abandono.

Desde la Fiscalía se notificó a los involucrados por encubrimiento y por infracciones a la Ley de Estupefacientes. Mientras tanto, los análisis de laboratorio sobre la sustancia incautada buscan confirmar si corresponde a la peligrosa droga sintética que encendió las alertas.

Las características «dudosas» de la sustancia rosa

Fuentes de la fiscalía federal, detallaron a este medio que el material encontrado se caracteriza por ser «fibroso y granulado».

Al ser testeada con los aerosoles reactivos, el resultado fue dio positivo y coincidente con sustancias ilícitas de tipo sintético.

A pesar del análisis preliminar, se destacó que la naturaleza todavía es incierta y es investigada como «dudosa». Los investigadores destacaron que el material estaba en una bolsa de nylon sin ningún tipo de preservación, como suele ser manipulado -por su elevado costo- la droga tusi.

«Parece una fibra, no es el polvo en el que suele presentarse la droga conocida como cocaína rosa», dijo una de las fuentes a este diario.

Sustancia rosa secuestrada en Allen durante los allanamientos.

Tusi una droga presente en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén

En febrero de este año, Diario RÍO NEGRO reveló el primer hallazgo que evidenció la comercialización de Tusi en Río Negro y neuquén.

El registro fue durante un procedimiento de seguridad en una fiesta privada de Cipolletti y expuso una compleja red de narcotráfico instalada en la región. La potente sustancia conocida como “tusi”, circulaba entre jóvenes, principalmente en ambientes de fiestas electrónicas. Sus efectos en el cuerpo son superiores a los de la cocaína y su distribución pone en jaque a las fuerzas federales que ya identificaron a una banda.

Por la investigación, a cargo de la fiscalía federal de Roca, se realizaron varias detenciones de jóvenes que integraban el circuito que ofrecía y entregaba la potente droga.