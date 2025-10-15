Doble femicidio en Córdoba: «Todo fue por justicia», las primeras palabras del acusado

El detenido por el doble femicidio de Córdoba, Pablo Rodríguez Laurta, rompió el silencio este miércoles cuando era trasladado desde la comisaría de Gualeguaychú hacia Concordia, en Entre Ríos. «¿Qué hiciste con (Martín) Palacio?, le preguntó una periodista local al sospechoso y lejos de evadir la consulta, el acusado le dio a la reportera una respuesta: «Todo fue por justicia». Repitió la frase dos veces, antes de ser subido al móvil policial.

Laurta está acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, además de secuestrar a su hijo menor y es sospechoso del homicidio de Martín Palacio, un remisero contratado días antes del crimen. La justicia dispuso su traslado para que declare ante la fiscal Daniela Montangie, a cargo de la investigación.

El traslado y sus primeras declaraciones

Cubierto con un casco y escoltado por varios efectivos, Laurta salió de la dependencia policial en Gualeguaychú en medio de un fuerte operativo de seguridad. Una periodista del Canal 9 Litoral le preguntó si sabía qué había ocurrido con Martín Palacio, el chofer hallado muerto en las últimas horas. «Todo fue por justicia», respondió el acusado, visiblemente alterado, antes de que los agentes cerraran la puerta del camión que lo trasladó a Concordia.

El fiscal de Córdoba espera tomarle declaración indagatoria una vez que llegue a la ciudad. Mientras tanto, el Ministerio Público avanza en la recolección de pruebas y testimonios que vinculan directamente al detenido con los homicidios y la desaparición del remisero.

El recorrido del acusado antes de su captura

De acuerdo con la investigación, Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, llegó a Entre Ríos el sábado 4 de octubre. Había cruzado el río Uruguay en una canoa desde la ciudad de Salto y la escondió entre la vegetación en la zona de Puerto Yeruá.

Durante tres días permaneció oculto en un hotel de Concordia bajo una identidad falsa. Intentó pagar en dólares, lo que despertó sospechas entre los encargados del lugar, quienes le pidieron pesos argentinos. Pocos días después, cuando ya anochecía, fue visto por última vez en la terminal de ómnibus, donde se encontró con el chofer Martín Palacio.

Un plan criminal que terminó en tragedia

Según la hipótesis de los investigadores, Laurta planificó un ataque múltiple que terminó con la muerte de su expareja, su exsuegra y el secuestro de su hijo, Pedro, quien el martes cumplió seis años. Los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio ocurrieron en Córdoba y conmovieron al país por la brutalidad de los hechos.

Las fuerzas de seguridad lograron ubicar al niño sano y salvo días después, tras un operativo coordinado entre las provincias de Córdoba y Entre Ríos. En tanto, el principal acusado permaneció prófugo durante casi una semana, hasta que fue localizado y arrestado en Gualeguaychú, donde se había refugiado.

El caso del remisero asesinado

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que el chofer Martín Palacio también habría sido víctima de Laurta. “El remisero tenía dos teléfonos celulares y dejó de usarlos de un momento a otro. La familia comenzó a preocuparse recién cuando no respondía los mensajes desde Córdoba”, detalló.

La denuncia por su desaparición fue radicada primero en Córdoba, el miércoles 8, y luego en Concordia, el jueves 9. “Hasta ese momento no se sabía lo que había pasado. Después se descubrió que había sido contratado por Pablo Rodríguez Laurta. A partir de ahí, se empezó a reconstruir el recorrido para ubicarlo”, explicó Roncaglia.

Los investigadores creen que el acusado habría utilizado el vehículo de Palacio para desplazarse y continuar su fuga hacia el litoral. El cuerpo del remisero fue hallado días después, lo que reforzó la sospecha de que el imputado intentó eliminar toda evidencia de su paso por la zona.

Expectativa por la declaración indagatoria

Con su traslado a Concordia, la fiscal Daniela Montangie espera tomarle declaración a Laurta en las próximas horas. Será la primera vez que el acusado tenga la oportunidad formal de defenderse en el marco de la causa.

Fuentes judiciales anticiparon que se lo imputará por doble homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, además de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado en el caso del remisero.