Mataron a un joven de 18 años en Allen: buscan a dos sospechosos y analizan cámaras de seguridad

Personal policial de Allen trabaja tras el crimen donde un joven de 18 años fue asesinado a tiros. Foto Juan Thomes.

Esta madrugada, un joven de 18 años fue asesinado en la plaza San Martín de Allen y la fiscalía descentralizada ya tomó intervención para esclarecer el hecho, ocurrido en las últimas horas. En un primer momento trascendió la versión de un accidente, pero las investigaciones preliminares confirmaron que se trató de un homicidio.

La víctima y las primeras reconstrucciones

Según se informó, el joven llegó al lugar a bordo de una motocicleta cuando habría recibido al menos un disparo de arma de fuego. La víctima fue identificada como Gastón Ariel Cañuqueo.

La fiscalía dispuso medidas urgentes para dar con dos personas señaladas como sospechosas, que son buscadas intensamente. También ordenaron la realización de una autopsia, cuyos primeros resultados estarán en las próximas horas.

Investigación en marcha y análisis de cámaras

En la escena trabajan el Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y personal de la Policía de Río Negro. Encontraron vainas servidas en el lugar del brutal ataque. Además, ya se tomaron testimonios y se analizan registros de cámaras de seguridad.

Las imágenes serán clave para reconstruir la secuencia del episodio y avanzar en la identificación de los responsables.