Carnaval seguro en Río Negro: la Policía reforzó controles en rutas y terminales de Viedma y el Valle Medio

Durante el fin de semana extra largo de Carnaval, la Policía de Río Negro desplegó un operativo preventivo en distintos puntos estratégicos de la provincia. Los controles se concentraron en terminales y corredores viales clave, con especial presencia en Viedma y en el Valle Medio, sin registrarse secuestros de estupefacientes ni hechos de gravedad.

El dispositivo fue coordinado por la División Toxicomanía junto a otras áreas operativas, en el marco de una planificación especial por la alta circulación de personas durante el fin de semana turístico.

Monitoreo en la terminal de Viedma

En la capital provincial, el movimiento en la terminal de ómnibus fue supervisado durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Entre las 6 y las 10, el personal especializado —con apoyo de canes detectores— controló siete colectivos de media y larga distancia.

Los efectivos recorrieron pasillos, bodegas y equipajes como parte de un esquema preventivo orientado a desalentar el traslado de sustancias ilegales. Según se informó oficialmente, el resultado fue negativo en cuanto a secuestros o detección de drogas.

Operativo en la Ruta 22, en el Valle Medio

En paralelo, en el Valle Medio se montó un control vehicular sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 998, frente al Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel. El procedimiento estuvo a cargo de la Delegación Lamarque de Toxicomanía.

Entre las 9 y las 11 se inspeccionaron 45 vehículos y se identificó a 45 personas, en su mayoría mayores de edad que circulaban por el fin de semana largo. Además, se labraron tres infracciones policiales por irregularidades detectadas en los rodados.

Desde la fuerza remarcaron que el balance del fin de semana fue positivo en términos preventivos, sin detenciones ni secuestros de estupefacientes, y con controles que abarcaron uno de los corredores más transitados de la provincia.