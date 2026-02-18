Demoraron a una pareja armada tras un disturbio en Fernández Oro: secuestraron un revólver

Un operativo policial se desplegó este martes en Fernández Oro tras una advertencia sobre un disturbio entre varias personas que presuntamente portaban armas de fuego en la vía pública. El procedimiento se activó cerca de las 13:00, cuando se informó sobre un conflicto en calle Ara San Juan, entre Viedma y Rawson, con la descripción de dos sospechosos.

Interceptaron a la pareja señalada

Al arribar a la esquina de Rawson y Ara San Juan, efectivos de la comisaría 26 identificaron a un hombre con remera azul y pantalón negro, junto a una mujer con pantalón naranja, coincidiendo con las características aportadas.

Según el parte, los uniformados observaron que la mujer tenía un objeto plateado en sus manos y, al notar la presencia policial, lo ocultó rápidamente entre sus prendas.

Secuestro de un revólver calibre 38

De inmediato, los agentes procedieron a demorar a la pareja y realizaron un palpado preventivo. Allí encontraron en la cintura de la mujer un arma de fuego tipo revólver, color plateado, calibre 38 Special.

No se hallaron otros elementos de relevancia durante la requisa inicial.

Traslado y diligencias judiciales

Ante una actitud agresiva e intentos de huida, ambos fueron reducidos y trasladados en un móvil policial, quedando a resguardo hasta la llegada del Gabinete de Criminalística.

El arma quedó secuestrada y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.