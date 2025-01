Ataques a ciclistas sobre la Ruta 22 en Cipolletti: los amenazan con armas y les roban las bicicletas

Una grave situación de inseguridad mantiene en vilo a los ciclistas en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Fueron varios los robos de bicicletas perpetrados sobre la Ruta 22 en Cipolletti. La modalidad, la misma: seguirlos en moto, apuntarles con un arma y despojarlos del rodado.

El último caso se dio el pasado martes, alrededor de las 16:30, un nuevo ataque a ciclistas tuvo lugar en la Ruta 22, entre los sectores de María Elvira y el Puente 83.

La víctima proporcionó datos sobre la modalidad de robo y fueron varias las personas que confirmaron haber sufrido la misma situación. Conforme denunció, dos hombres a bordo de una motocicleta lo persiguieron e interceptaron y asegurando ser miembros de «La Banda del Puente 83» le sacaron la bicicleta a punta de pistola.

«Me agarraron volviendo de entrenar. Venía por la ruta y de repente se pusieron al lado mío en una moto. El de atrás sacó una pistola y me hicieron bajar. Como vi que el chico que iba atrás se bajaba para venir por mi bicicleta, intenté huir. Crucé el guardarraíl de cemento y avancé por el costado de la ruta, pero no pude escapar. Me alcanzaron otra vez, me mostraron el arma y, ahí sí, tuve que entregarles la bici», detalló el hombre.

Tras compartir su experiencia, se enteró de que numerosos ciclistas fueron asaltados en el mismo tramo. Los atacantes parecen actuar de manera organizada, eligiendo a personas que circulan solas. Este modus operandi generó que muchos deportistas busquen agruparse para protegerse.

«No se puede salir solo. Me voy a tener que unir a algún grupo porque ya escuché de varios casos en el mismo lugar. Parece que siempre son los mismos, unos pibes que dicen ser del Puente 83″, concluyó el ciclista.

El perfil de las víctimas es el mismo, ciclistas que circulan solos, sin importar la hora del día y sobre la misma zona.