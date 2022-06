Atención a esta modalidad de robo: simuló necesitar ayuda, recostada sobre el asfalto, pero era un anzuelo

Todavía no se dio con los autores del robo. (Foto: archivo).

Ayer por la tarde, el conductor de una camioneta Ford F100 se bajó a auxiliar a una mujer que estaba caída sobre el asfalto y esa situación fue aprovechada por dos delincuentes que, en complicidad, aprovecharon para robarle dinero y el celular. Fue en la zona céntrica de Cutral Co y a plena luz del día. No hay todavía datos sobre los presuntos autores.

Desde la Policía se informó que el hecho ocurrió ayer a las 18, en la calle Sarmiento en inmediaciones a la Caja Municipal y el Banco Provincia del Neuquén (BPN) cuando un hombre, de alrededor de 60 años guiaba una camioneta Ford F100 y advirtió que una mujer estaba tirada en la calle.

Cuando el conductor observó esta situación descendió del vehículo para auxiliarla. En esa oportunidad, aparecieron dos hombres -cómplices de la mujer- según informó el comisario Martín Villegas. Los delincuentes se subieron a la camioneta, le sustrajeron el celular y la billetera con cinco mil pesos. Una vez que obtuvieron los objetos se dieron a la fuga.

Desde la policía se informó que la víctima no resultó lesionada con la maniobra. Una vez que se dio cuenta que le estaban robando, la mujer a la que auxiliaba huyó junto a los dos cómplices. La Policía llamó la atención a la población sobre esta nueva modalidad, que hasta el momento, no había sido registrada en la comarca petrolera.

El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad y en un sector donde funcionan las cámaras de seguridad urbana por lo que se inició la investigación correspondiente.