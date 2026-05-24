Robos en San Martín de los Andes: un sospechoso detenido y varios elementos secuestrados

Investigación por robos en San Martín de los Andes: dos allanamientos dieron positivo y hubo un aprehendido. Foto Policía de Neuquén.

Una investigación por presuntos robos ocurridos en el casco céntrico de San Martín de los Andes derivó en tres allanamientos simultáneos realizados por la Policía de Neuquén, con el secuestro de elementos considerados de interés para la causa y la detención de un hombre señalado como uno de los posibles involucrados.

Los procedimientos fueron concretados por personal de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur, en el marco de una causa que cuenta con la intervención de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial. Según se informó, las medidas judiciales fueron el resultado de tareas de análisis y recolección de información desarrolladas durante los últimos días.

Un operativo coordinado en distintos sectores de la ciudad

De acuerdo con fuentes policiales, la pesquisa permitió identificar domicilios vinculados a las personas bajo investigación, por lo que se solicitaron las órdenes de allanamiento correspondientes.

Para ejecutar las diligencias, se desplegó un operativo conjunto con la participación de efectivos de la División Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes, además de personal de las comisarías 23 y 43.

Los allanamientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad y dos de ellos arrojaron resultados positivos. Durante las requisas, los investigadores secuestraron prendas de vestir y aparatos electrónicos que podrían estar relacionados con los hechos denunciados.

Elementos secuestrados y un hombre detenido

Además del material incautado, durante uno de los procedimientos la Policía concretó la aprehensión de un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la Fiscalía interviniente mientras continúan las actuaciones judiciales.

Desde la fuerza indicaron que los elementos secuestrados fueron resguardados bajo cadena de custodia para ser sometidos a las pericias correspondientes.

La investigación se inició tras una serie de hechos delictivos registrados en el centro de San Martín de los Andes. A partir de las tareas de inteligencia y seguimiento, los pesquisas lograron reunir información que permitió avanzar sobre los domicilios allanados.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que el objetivo ahora es determinar la relación entre los objetos secuestrados y los episodios investigados, además de establecer si existen más personas involucradas.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para avanzar en el esclarecimiento de los robos denunciados en la ciudad cordillerana.