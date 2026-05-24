Fuerte operativo de fuerzas federales en zonas críticas de Bariloche tras la visita de la ministra de Seguridad

Las fuerzas federales realizaron controles vehiculares y patrullajes preventivos en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Un amplio despliegue de fuerzas federales se realizó en Bariloche luego de una reunión entre autoridades nacionales y representantes del sector empresarial. El operativo fue ejecutado por el denominado “Comando Unificado”, integrado por efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal Argentina. Durante la noche se llevaron adelante patrullajes preventivos, controles vehiculares e identificación de personas en puntos considerados estratégicos.

Controles en accesos y barrios conflictivos

Los procedimientos incluyeron operativos en ingresos y accesos a Bariloche, además de una fuerte presencia en sectores céntricos y barrios previamente identificados por las autoridades como zonas de mayor conflictividad.

El despliegue se produjo después de la visita de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien mantuvo encuentros con empresarios y referentes locales vinculados a la actividad económica y turística de la ciudad.

Según trascendió, el reclamo del sector privado estuvo centrado en el impacto que generan los hechos de inseguridad sobre el comercio y el turismo, especialmente ante la proximidad de la temporada invernal.

Buscan sumar a la Policía de Río Negro

Desde distintos sectores también plantearon la necesidad de que la Policía de Río Negro se incorpore al Comando Unificado para coordinar tareas preventivas y fortalecer la presencia operativa en la ciudad.

La intención es unificar criterios de actuación entre las distintas fuerzas de seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones delictivas.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que el objetivo principal es reforzar la prevención y brindar mayor seguridad en una de las ciudades turísticas más importantes del país, que en las próximas semanas recibirá un importante flujo de visitantes nacionales e internacionales.