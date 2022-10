Balearon el auto de un concejal en Añelo, el funcionario responsabilizó al sindicato Petroleros

Un concejal de Añelo denunció públicamente y ante la Policía que atacaron a balazos su vehículo familiar. El auto recibió tres disparos durante la madrugada del martes. Fernando Bandert, quien representa al bloque Unión Popular relacionó directamente el hecho con un “mensaje intimidatorio” que recibió por parte de delegados del gremio Petroleros que conduce Marcelo Rucci, durante el acto por el 107 aniversario de la localidad hace unos días.

El edil detalló a RÍO NEGRO que escuchó varias detonaciones desde el interior de su vivienda, pasadas las 3 de la madrugada pero que no “le dio importancia”. Al retirar el vehículo y recorrer su lugar de trabajo notó que el panel del auto acusaba problemas técnico. “En ese momento reviso el frente y veo orificios y al levantar el capó noté que el daño no era coincidente con una piedra”, agregó. Al inspeccionar el área donde estuvo estacionado, encontró un “plomo” de arma de fuego. Constatado esto, se dirigió a la comisaría 10° y radicó la denuncia.

Uno de los impactos en la camioneta del concejal Fernando Bandert. Foto: Gentileza

Consultado por las posibles motivaciones y responsables del ataque, explicó que el pasado viernes durante el acto por el cumpleaños de la localidad, que por causas climáticas debió realizarse en el polideportivo, un delegado del gremio Petroleros lo amenazó. “Se enojó porque había ingresado más gente de otro gremio y no pudieron entrar por cuestiones de capacidad, algo que escapó a mi y no dependía de nosotros”, explicó y detalló que en ese momento le dijeron “esto no va a quedar así”.

Banderet sumó como antecedentes inmediatos al entredicho que dos de sus hijos “que trabajan en empresas de servicio petroleros fueron notificados que serían dados de baja”. Al respecto sumó que la desvinculación había sido pedida por delegados del gremio.

Adentro un acto protocolar, afuera incidentes

Durante el acto protocolar del que fue partícipe el gobernador Omar Gutiérrez y la secretaria de Seguridad Marianina Domínguez, se registraron altercados en las inmediaciones del polideportivo. Protagonizados por el gremio que conduce Marcelo Rucci y Guillermo Pereyra (quien estaba en el acto).

“Fue en ese contexto donde intercedí para calmar la situación, pero sin entender los orígenes de la discusión y donde recibí la amenaza, había mucha gente”, amplió el concejal.

Formalizada la denuncia el vehículo fue inspeccionado y se constató que recibió tres impactos de balas, en una óptica delantera, el guardabarros delantero y partes mecánicas.

Acto protocolar por el 107 aniversario de Añelo.