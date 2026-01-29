Bariloche: Los sorprendieron con inhibidores de alarma en un estacionamiento de supermercado

Un hombre y una mujer quedaron involucrados en una investigación penal por sustraer elementos de dos vehículos con el empleo de un inhibidor de alarmas, en una modalidad que es poco frecuente en Bariloche, según lo reconocido por la policía.

Los hechos tuvieron lugar el último lunes y ayer se realizó la formulación de cargos contra los dos sujetos, que fueron detenidos y requisados a partir de una denuncia anónima efectuada a la línea 911. El juez actuante, Víctor Gangarrosa dispuso habilitar una investigación de cuatro meses y otorgó la libertad “con medidas cautelares de bajo impacto” a los presuntos autores de los hechos, ambos con domicilio en esta ciudad.

El delito que les atribuyen es hurto en grado de tentativa, porque no violentaron los rodados y porque tampoco tuvieron oportunidad de dar uso o aprovechamiento a los objetos de los que se habían apoderado.

El jefe de la Regional III de Policía, Nelson Torres, dijo que el robo a vehículos por lo general comienza con la rotura de un vidrio, y que el uso de un inhibidor demuestra un grado mayor de conocimiento y sofisticación por parte de los ladrones, propio de otras ciudades, pero con escasos registros en Bariloche. “Tuvimos otro caso el año pasado, pero no es algo común”, admitió.

Dijo que el aparato permite neutralizar la alarma y violar el cierre centralizado de las puertas. Torres recomendó a los automovilistas que chequeen bien el cierre de sus autos o camionetas, y que no dejen ropa, bolsos, cámaras u otros objetos a la vista.

En este caso, los imputados habrían cometido uno de los hechos en la vía pública y el segundo en la playa de estacionamiento del supermercado La Anónima de calle Quaglia, en pleno centro, donde quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

Según expuso la fiscal adjunta Sofía Ocampo, estaba demostrada la legalidad de la detención y así fue reconocido por la defensora oficial actuante Patricia Catalán. Ese fue uno de los puntos evaluados en la audiencia de formulación de cargos.

Los dos acusados se negaron a declarar y, como “sustento probatorio” en su contra la fiscalía enumeró el acta policial, el registro del llamado al 911 , el secuestro del inhibidor, grabaciones de cámaras de seguridad y la denuncia de los damnificados.