Boqueteros volvieron a atacar en el centro de Neuquén: encontraron a uno de los presuntos autores

Un nuevo robo ocurrió esta madrugada en el centro de Neuquén, esta vez, en un local de ropa. Uno de los presuntos autores del hecho fue capturado, luego de casi cuatro horas de investigación. Según informaron fuentes policiales, no se trataría de los mismos autores que tienen identificados en las investigaciones por los otros robos realizados en el centro de la capital.

El hecho ocurrió durante la madrugada, alrededor de las 5, sobre la calle Buenos Aires 225, en una galería de locales. El coordinador de la Dirección de Seguridad de Neuquén, Franco Corzo, habló al respecto con RÍO NEGRO y detalló que del local robaron dos posnet, ropa, un celular y plata que se encontraba en la caja.

Corzo agregó que, una vez que tomaron contacto con los dueños del local, les informaron que la galería cuenta con una reja para acceder a los comercios y que hace más de 10 días notaron que se encontraba dañada y deformada. Esto permitió que los presuntos autores del hecho puedan acceder de forma sencilla al interior de la galería.

Una vez adentro, golpearon la zona baja de la puerta de vidrio del local afectado, por el cual lograron ingresar. Corzo indicó que el local cuenta con cámaras de seguridad, por lo que trabajaron para lograr la identificación de los jóvenes. Según señaló, serían dos las personas involucradas.

El comisario además mencionó que no lograron visualizar el hecho a pesar de encontrarse en la zona. “Se movieron tranquilamente por no ser vistos por la presencia policial que estaba en la parte externa del lugar”, y señaló al respecto que, desde donde estaban, no contaban con visibilidad hacia el interior.

Corzo informó que se encontraban realizando un operativo, que comenzó ayer, luego de los distintos robos ocurridos en comercios del centro de la ciudad. Además, mencionó que no parecería tener relación con estos hechos ya que “no se trataría de los mismos autores que tenemos relacionado con las investigaciones en curso”

Los otros robos registrados en los últimos días fueron sobre la calle Belgrano, en un local de insumos de computación; otro fue sobre calle Brown en una óptica y el tercero fue en otro local de ropa, sobre calle Carlos H. Rodríguez. En todos ellos, accedieron luego de romper la vidriera.

Capturaron a uno de los boqueteros

El comisario Franco Corzo informó a RÍO NEGRO sobre la captura de uno de los presuntos autores del hecho que ocurrió esta madrugada. Indicó que tienen información sobre quién sería la segunda persona que está involucrada por el robo.

El robo al local de ropa ocurrió cerca de las 5. Luego de tomar conocimiento al respecto, personal policial en conjunto con la Oficina de Investigaciones comenzaron a analizar los vídeos de las cámaras de seguridad.

Corzo detalló que lograron identificar a uno de los presuntos autores, por lo que procedieron a consignarle el domicilio en la que tuvo participación la comisaría 16, por ser la correspondiente en la zona donde vive el joven, además de la comisaría primera.

El comisario indicó que el joven, al momento de salir de su vivienda y ser aprendido, tenía el celular que había sido identificado como robado del comercio. Luego se logró constatar que también tenía ropa perteneciente al local. «Estaríamos cercanos a ponerlo ante la Justicia» señaló Corzo.

Respecto a la segunda persona que estaría involucrada en el hecho, dijo que continua la búsqueda y que cuentan con información fuerte acerca de quién sería.