Buscaban esclarecer un abigeato y encontraron casi 2 kg de droga, un arma y objetos robados en Centenario

Parte de los estupefacientes incautados durante los procedimientos realizados en distintos domicilios de Villa Obrera.

Un operativo conjunto realizado en el barrio Villa Obrera de Centenario culminó con el secuestro de casi dos kilos de cannabis, un arma de fuego, municiones y diversos bienes cuya procedencia es investigada por la Justicia. Los procedimientos se desarrollaron en el marco de una causa iniciada por un hecho de abigeato denunciado durante mayo.

Los allanamientos fueron ejecutados por personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y de la Comisaría 52°, con colaboración de efectivos de la Comisaría 5°, UESPO y Metropolitana de la Policía del Neuquén. Las diligencias habían sido solicitadas por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Hallazgo de droga y un arma de fuego

Durante los procedimientos, los investigadores identificaron a los moradores de los inmuebles allanados y demoraron a dos hombres mayores de edad vinculados a la causa.

En uno de los domicilios se detectó la presencia de sustancias estupefacientes, por lo que intervino personal de Antinarcóticos. Allí se secuestró una planta de cannabis sativa y un total de 1,968 kilos de cogollos, picadura y semillas.

Además, los efectivos hallaron un revólver calibre 32 largo junto a ocho cartuchos del mismo calibre. Por ese hallazgo se iniciaron actuaciones judiciales por presunta tenencia ilegítima de arma de fuego.

Bicicletas, un generador y elementos

Los operativos también permitieron recuperar diversos elementos cuya procedencia es materia de investigación. Entre ellos se encontraron cuatro bicicletas tipo MTB, un recado completo para caballo y un generador a combustión Honda 600.

Todos los objetos fueron secuestrados de manera preventiva y quedaron a disposición de la Justicia para determinar si guardan relación con hechos delictivos denunciados en la región.

Una investigación iniciada por un caso de abigeato

La causa que derivó en los allanamientos comenzó tras una denuncia por hurto tipo abigeato ocurrida en el barrio Saihueque II de Centenario durante el mes de mayo.

A partir de las tareas investigativas realizadas por la Policía, se reunieron elementos que permitieron solicitar las órdenes judiciales y avanzar con las diligencias que concluyeron con resultados positivos.

Las actuaciones continúan bajo intervención judicial mientras se analiza la vinculación de los elementos secuestrados con distintas investigaciones en curso.