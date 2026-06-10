Femicidio de Agostina Vega en Córdoba: realizan nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este miércoles un nuevo capítulo con la realización de allanamientos en la vivienda de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente. El operativo se desarrolla en una casa ubicada sobre Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba.

Femicidio de Agostina: buscan nuevas pruebas contra Claudio Barrelier

La medida fue ordenada por la fiscalía que lleva adelante la causa y cuenta con la participación de peritos especializados, efectivos de Bomberos y equipos químicos. Según trascendió, el objetivo es inspeccionar las cañerías y otros sectores del inmueble en busca de posibles restos biológicos que puedan aportar nuevas pruebas al expediente.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que trabajan al menos ocho peritos junto a personal especializado, en un procedimiento que se suma a las numerosas diligencias realizadas desde el hallazgo del cuerpo de la joven.

Los nuevos allanamientos se producen mientras la causa continúa avanzando sobre el accionar de los detenidos. En las últimas horas también tomó relevancia el testimonio de la propietaria de una ferretería cordobesa, quien aseguró haber atendido a Barrelier y a Soledad Andreani dos días después del hecho. Las cámaras de seguridad del comercio registraron la presencia de ambos el 25 de mayo al mediodía, una secuencia que ahora forma parte de las pruebas analizadas por los investigadores.

Por otra parte, los representantes legales del padre de Agostina cuestionaron duramente a Andreani, detenida e imputada por encubrimiento. Los abogados sostuvieron que la mujer «mintió descaradamente» y que habría contribuido a desviar la investigación.

La vivienda de Barrelier permanecía bajo custodia policial luego de que se conocieran amenazas vinculadas al caso. La presencia de efectivos en la cuadra había llamado la atención de los vecinos y se mantenía como una medida preventiva mientras continúan las tareas ordenadas por la Justicia.

La fiscalía aún no informó oficialmente los resultados del operativo realizado este miércoles, cuyos hallazgos podrían resultar clave para reconstruir los hechos y fortalecer la investigación judicial.