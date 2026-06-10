Hallaron restos óseos humanos en Plaza Huincul e investigan un presunto homicidio

Un hallazgo movilizó este miércoles a la Policía y a la Justicia en Plaza Huincul. Restos óseos humanos fueron encontrados en un predio abandonado de la zona alta del barrio Uno, en cercanías del sector conocido como El Mirador. Por el momento no se descarta que se trate de un homicidio ocurrido hace varios años.

Limpiaba un terreno en Plaza Huincul y encontró restos óseos

El descubrimiento fue realizado por un trabajador que efectuaba tareas de limpieza y desmalezamiento en un terreno perteneciente a una antigua empresa. Según trascendió, mientras avanzaba con sus labores observó un cuerpo en el interior de una especie de fosa o desnivel del terreno, por lo que dio inmediato aviso a las autoridades.

Personal policial y judicial se trasladó al lugar para preservar la escena y comenzar con las primeras pericias.

De acuerdo con las observaciones preliminares, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición y prácticamente se encontraba reducido a restos óseos, lo que hace presumir que la muerte ocurrió hace varios años.

Sin embargo, uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de una maza o martillo de obra a pocos metros de los restos. Además, el cráneo presentaría signos compatibles con un fuerte golpe provocado por un objeto contundente.

Estos indicios orientan la principal hipótesis hacia una muerte violenta, aunque los peritajes forenses serán determinantes para establecer las causas del fallecimiento.

Uno de los principales desafíos de la investigación será identificar a la víctima. Debido al estado en que fueron encontrados los restos, se estima que será necesario realizar estudios genéticos y análisis de ADN para intentar determinar quién era la persona hallada.

Durante toda la jornada, efectivos policiales y peritos trabajaron en el lugar recolectando evidencias. Las tareas podrían extenderse hasta la madrugada con el objetivo de obtener la mayor cantidad posible de elementos que permitan reconstruir lo ocurrido y avanzar en el esclarecimiento del caso.