Buscaban un arma en un allanamiento en Cipolletti, pero hallaron droga, municiones y ampliaron la investigación

El allanamiento en Cipolletti derivó en el secuestro de droga, municiones y elementos de interés para la investigación.

Un allanamiento realizado en Cipolletti, en el marco de una causa por lesiones y amenazas con armas, derivó en el hallazgo de droga, municiones y otros elementos de interés para la investigación. El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de calle Río Neuquén, bajo jurisdicción de la comisaría 45, donde la Policía buscaba un arma de fuego que finalmente no fue encontrada.

Un operativo con resultados inesperados

La medida judicial fue producto de una investigación previa que señalaba ese domicilio como un punto clave en un episodio violento reciente.

Si bien el arma presuntamente utilizada no apareció durante la requisa, los uniformados lograron incautar municiones de distintos calibres, entre ellos 9 milímetros, .38 y .22, además de un cargador con proyectiles listos para su uso.

También se secuestró una vaina servida, un indicio que será analizado para determinar si guarda relación con algún hecho reciente.

Celulares y evidencia clave

En el mismo operativo se incautaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. Los investigadores buscan reconstruir comunicaciones y posibles vínculos con el hecho denunciado.

Estos dispositivos podrían aportar información relevante sobre movimientos, contactos y la dinámica de los involucrados.

Hallazgo de droga y nueva línea investigativa

El procedimiento dio un giro cuando los efectivos encontraron en una mochila más de 313 gramos de marihuana, junto a una balanza de precisión con restos positivos para cocaína.

Ante esta situación, intervino la División Toxicomanía, que avanzó con los test orientativos y el secuestro de la sustancia.

La cantidad de droga y la presencia de elementos de fraccionamiento refuerzan la hipótesis de una posible actividad de comercialización, lo que amplió el alcance de la causa inicial.