Identificaron al joven hallado muerto en Neuquén: tenía 25 años y era oriundo de Jacobacci

Conmoción en Neuquén: confirmaron la identidad del joven encontrado sin vida en la vía pública. Foto: archivo

Un joven de 25 años fue encontrado sin vida durante la madrugada de este martes en la ciudad de Neuquén. Con el correr de las horas, fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que se trataría de Joaquín Cárdenas, oriundo de Ingeniero Jacobacci.

De Jacobacci y tenía 25 años: quién era el joven hallado muerto en Neuquén

El hecho ocurrió alrededor de la 1.23 en la esquina de Coihue y Pelagatti, en el barrio Toma La Familia, luego de que una vecina alertara a la Policía sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública.

Efectivos policiales acudieron al lugar e intentaron realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de personal del SIEN, que continuó con las tareas, aunque sin éxito. Finalmente, los profesionales de la salud constataron el fallecimiento en el lugar.

Según informó el comisario inspector Rubén Rodríguez, no se detectaron a simple vista indicios de criminalidad, aunque la investigación sigue en curso para determinar las causas de la muerte.

En ese sentido, la autopsia será clave para establecer qué ocurrió, aunque hasta el momento no se conocen sus resultados. En paralelo, las autoridades tomaron contacto con la familia del joven para recabar información sobre sus antecedentes de salud.