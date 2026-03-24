Detuvieron a 10 personas con más de 500 cápsulas de cocaína dentro del cuerpo en Tucumán

Un impactante operativo de Gendarmería Nacional en la provincia de Tucumán terminó con la detención de diez personas que transportaban un cargamento de casi 11 kilos de cocaína. El procedimiento tuvo lugar en la localidad de Huacra, sobre la Ruta Nacional 38, cuando los efectivos interceptaron un colectivo de larga distancia que realizaba un «tour de compras» con destino final a la provincia de Mendoza.

La intervención comenzó de manera rutinaria a cargo del Escuadrón 71 Aguilares, pero la sospecha creció cuando los agentes detectaron a una pasajera con envoltorios de droga adheridos al cuerpo. Tras una inspección más profunda, se identificó a otras tres mujeres que ocultaban casi tres kilos de estupefacientes en cavidades corporales, lo que motivó la intervención inmediata de la Justicia Federal.

El peligroso método de las cápsulas ingeridas

Ante la sospecha de un traslado masivo bajo la modalidad de body-packers, el juzgado ordenó estudios médicos de urgencia para el resto de los pasajeros sospechosos. Los exámenes radiográficos confirmaron el horror: otras seis personas habían ingerido cápsulas de cocaína, poniendo en riesgo extremo su vida. Bajo estricto control sanitario, los involucrados iniciaron el proceso de expulsión de la droga en un centro asistencial.

En total, los detenidos evacuaron 502 cápsulas, las cuales sumaron más de seis kilos de cocaína de alta pureza. Según informaron fuentes oficiales, cada «mula» llevaba en su sistema digestivo aproximadamente 80 envoltorios, pesando cada uno entre 11 y 12 gramos. Este método de tráfico es uno de los más peligrosos, ya que la ruptura de una sola cápsula dentro del organismo resulta letal de forma casi instantánea.

La Ruta 38 como corredor clave del narcotráfico

Este caso vuelve a poner bajo la lupa a la Ruta 38, consolidada como un eje logístico fundamental que conecta el norte argentino con el centro y sur del país. Para los investigadores, resulta alarmante que cargamentos provenientes de zonas calientes como Orán, en Salta, logren recorrer más de 600 kilómetros antes de ser detectados, lo que sugiere la existencia de una estructura criminal organizada con rutas muy aceitadas.

Finalmente, la investigación resalta el perfil de vulnerabilidad de quienes son captados para estas tareas de alto riesgo. En su mayoría, se trata de mujeres jóvenes y jefas de hogar que son utilizadas por las bandas narco como el eslabón más débil de la cadena. Tras el secuestro de la droga y las detenciones, la causa continúa bajo la órbita federal para intentar dar con los cabecillas de la organización que coordinó este traslado masivo hacia Mendoza.