Detuvieron a un joven y recuperan un celular robado tras un operativo cerrojo en el norte de Roca

Un hombre de 24 años fue detenido en la madrugada en Roca, acusado de haber participado en el robo de un teléfono celular a una pareja que circulaba en bicicleta. El procedimiento se concretó tras un rápido operativo cerrojo desplegado por personal policial, que permitió ubicar al sospechoso y recuperar el elemento sustraído.

El robo: interceptaron a la pareja en la calle

El hecho ocurrió cerca de la 1:30 en la intersección de Montevideo y Rosario de Santa Fe. Según el relato de la víctima, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a la pareja y, mediante amenazas, les robaron un teléfono celular.

Tras el asalto, los autores se dieron a la fuga, lo que motivó un inmediato despliegue policial en la zona norte de la jurisdicción.

Operativo cerrojo y detención

Con las características aportadas, un móvil de la Unidad 21 logró localizar una motocicleta en calles Almirante Brown y Picaflor. Se trataba de un rodado marca Bajaj Rouser 135 cc, coincidente con la descripción brindada.

Al identificar al conductor, los efectivos constataron similitudes en la vestimenta y, tras una requisa de urgencia, hallaron entre sus prendas un teléfono celular Samsung, que resultó ser el sustraído.

Secuestros y avance de la causa

El joven fue detenido en el lugar y se procedió al secuestro tanto del celular como de la motocicleta utilizada en el hecho.

La Fiscalía dispuso que continúe detenido, la restitución del teléfono a la víctima y la apertura de un legajo por robo en grado de cuasi flagrancia. Además, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad para avanzar en la investigación y dar con un posible segundo involucrado.