Búsqueda de Kevin Hernández en Lamarque: Diario Río Negro en el lugar de la desaparición. Foto: Juan Thomes

El despliegue para dar con el paradero de Kevin Hernández no cesa. A medida que pasan los días, la incertidumbre crece en la localidad de Lamarque, donde efectivos policiales y equipos especializados centran sus esfuerzos en un territorio marcado por la complejidad geográfica y el hermetismo de las últimas horas de investigación.

Cobertura especial: Diario RÍO NEGRO en el lugar

El equipo de Diario RÍO NEGRO se encuentra trabajando actualmente en el epicentro de la búsqueda, recorriendo los alrededores de la Ruta Nacional 250.

Desde el terreno, se constató la dificultad de las tareas: el personal de rastrillaje se concentra en una zona de desagües y acequias, cuyo terreno irregular y vegetación dificultan el traslado a pie y exigen un esfuerzo físico constante.

Hallazgos y pistas bajo investigación

En la jornada de ayer, la causa sumó un nuevo capítulo tras una serie de allanamientos vinculados a la desaparición. Según fuentes oficiales, en una de las viviendas intervenidas se produjo el secuestro de 1400 gramos de cannabis sativa.

De manera simultánea, la Justicia dio con un hombre que aparece en registros de cámaras de seguridad junto a Kevin. Se cree que esta persona es un amigo y habría sido la última en verlo antes de que se perdiera su rastro el pasado 22 de febrero, aunque la denuncia formal fue radicada recién el día 26.

Policías de la provincia rastrillan a pie las zonas de chacras en Lamarque. Foto: Juan Thomes.

Un despliegue por tierra y agua

Para cubrir cada sector de la región, se sumó tecnología y recurso humano especializado. La Prefectura Naval Argentina aportó embarcaciones y personal para la cobertura en los cursos de ríos, la Policía de Río Negro en tanto mantiene operativos en las zonas rurales y urbanas de Lamarque.

En simultáneo y ante la gravedad del caso, llevó a suspender eventos públicos y privados en la localidad para no entorpecer las labores de los peritos.

El pedido de la familia

Mientras los operativos continúan sin arrojar rastros significativos, la madre y las tías de Kevin mantienen un acampe en la localidad.

Su objetivo es claro: sostener la visibilidad del caso e impulsar que la búsqueda no pierda intensidad hasta que se obtengan respuestas concretas sobre el destino del joven.