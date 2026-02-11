El Alto Valle sigue bajo alerta por viento: ¿hasta qué hora durarán las ráfagas de 90 km/h?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su alerta por viento e informó que afectará distintas regiones de la provincia de Río Negro, entre ellas el Alto Valle. Se espera que el temporal complique la jornada, por ello acá te contamos cuáles serán las horas de mayor intensidad.

Alerta por viento en el Alto Valle: detalles del pronóstico

El organismo nacional informó que el nivel de alerta es amarillo y se anticipan vientos fuertes del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h. En tanto las ráfagas pueden alcanzar los 90 km/h, «pudiendo ser superados de manera puntual».

Respecto a las horas más complicadas, el SMN señaló que el viento se sentirá con mayor intensidad en toda la franja horaria de la mañana. Si bien el temporal no será el mismo que del martes, se recomienda tomar precaución a la hora de salir.

Hacia la tarde el viento irá reduciendo su velocidad hasta desaparecer la alerta, aunque las ráfagas llegarán hasta los 60 km/h.

En cuanto al clima, el pronóstico del tiempo precisó que este martes se estima que la máxima alcance los 24°C o 23°C, depende la altura de la ciudad, y la mínima llegue a los 11°C.