Desbarataron un kiosco narco en Roca tras una denuncia anónima al 0800 Drogas

El allanamiento en barrio Tiro Federal de Roca permitió secuestrar cocaína, balanzas y cámaras, y terminó con una mujer detenida por narcomenudeo.

Un kiosco narco que operaba en silencio en una zona del barrio Tiro Federal de Roca fue desmantelado tras una investigación que se extendió durante dos meses y que comenzó con una denuncia anónima. El allanamiento, considerado clave por las autoridades, permitió secuestrar cocaína lista para la venta, cámaras de vigilancia y elementos vinculados al narcomenudeo, además de concretar la detención de una mujer mayor de edad.

Denuncia al 0800-Drogas: el inicio de la investigación

El procedimiento fue el resultado de un trabajo sostenido de la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales de General Roca, dependiente de la Dirección General con asiento en Viedma.

Todo comenzó cuando un llamado anónimo a la línea 0800-Drogas alertó sobre movimientos compatibles con la venta de estupefacientes en un domicilio ubicado sobre Santiago del Estero al 2.800, en el sector norte de la ciudad.

A partir de esa información, y con intervención de la Justicia Federal, se desplegaron tareas de inteligencia para confirmar la actividad ilegal.

«El Rincón» y dos viviendas bajo la lupa

Con el correr de las semanas, los investigadores establecieron que la comercialización no se limitaba a una sola casa, sino que estaba vinculada a otra vivienda situada a pocos metros.

Ambos domicilios se encontraban dentro del sector conocido como El Rincón, en el barrio Tiro Federal, donde funcionaba un punto de venta con impacto directo en el entorno barrial.

Con las pruebas reunidas, se libraron órdenes de allanamiento para dos inmuebles de la zona.

Cocaína fraccionada, balanzas y cámaras de vigilancia

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró dosis de cocaína fraccionadas listas para su distribución, con un peso total cercano a los 120 gramos.

Además, se incautó una balanza de precisión, anotaciones manuscritas vinculadas a la venta diaria y documentación de interés para la causa.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue un sistema de cámaras de seguridad utilizado para controlar los movimientos del barrio y alertar ante la presencia policial.

Una detenida y causa federal por narcomenudeo

El operativo culminó con la detención de una mujer mayor de 30 años, señalada como la persona que llevaba adelante el negocio ilegal.

La imputada quedó a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley 23.737, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El valor de la denuncia ciudadana

Desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro destacaron especialmente la importancia de la denuncia anónima, una herramienta clave para activar investigaciones complejas y golpear estructuras de venta de droga que se esconden en los barrios.

También se valoró el trabajo profesional del personal policial, que reunió pruebas sólidas y avanzó con precisión, logrando resultados concretos sin exposición innecesaria. La causa continúa en el ámbito judicial con nuevas medidas en marcha.