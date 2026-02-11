Tormenta, granizo, lluvia y viento: las alertas que afectan a 16 provincias, tres de ellas de la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus alertas e informó que unas 16 provincias, entre ellas tres de la Patagonia, serán escenario de distintos temporales que combinará tormenta eléctrica, granizo, lluvia y hasta viento con ráfagas intensas.

Las alertas meteorológicas tendrán impacto desde el norte del país al sur y los fenómenos se registrarán durante toda la jornada de este miércoles 11 de febrero.

La alerta que afecta a 16 provincias, tres de ellas de la Patagonia

El organismo nacional detalló que por la tormenta, sólo seis provincias están bajo alerta amarilla: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Corrientes. En el área afectada se estiman «tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes».

La tormenta estará acompañada por «lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual».

En cuanto a la alerta por lluvia, esta afectará solo a la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local; y en las zonas más elevadas, «la precipitación podrá ser en forma de nieve, o lluvia y nieve mezclada».

Finalmente la alerta por viento alcanzará a un total de nueve provincias: Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut.

Estas provincias registrará vientos fuertes del oeste o sudoeste, «con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual«.