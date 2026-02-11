Tormenta, granizo, lluvia y viento: las alertas que afectan a 16 provincias, tres de ellas de la Patagonia
El Servicio Meteorológico Nacional renovó su informe de alertas para este miércoles 11 de febrero. Mirá el detalle de las zonas afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus alertas e informó que unas 16 provincias, entre ellas tres de la Patagonia, serán escenario de distintos temporales que combinará tormenta eléctrica, granizo, lluvia y hasta viento con ráfagas intensas.
Las alertas meteorológicas tendrán impacto desde el norte del país al sur y los fenómenos se registrarán durante toda la jornada de este miércoles 11 de febrero.
La alerta que afecta a 16 provincias, tres de ellas de la Patagonia
El organismo nacional detalló que por la tormenta, sólo seis provincias están bajo alerta amarilla: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Corrientes. En el área afectada se estiman «tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes».
La tormenta estará acompañada por «lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual».
En cuanto a la alerta por lluvia, esta afectará solo a la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local; y en las zonas más elevadas, «la precipitación podrá ser en forma de nieve, o lluvia y nieve mezclada».
Finalmente la alerta por viento alcanzará a un total de nueve provincias: Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut.
Estas provincias registrará vientos fuertes del oeste o sudoeste, «con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual«.
