Atacó a la policía con una motosierra y una escopeta en Plottier: "Estaba fuera de sí"

Un hombre de 51 años fue detenido tras protagonizar un violento episodio en la calle Olascoaga. Durante el operativo, dos efectivos resultaron heridos y el agresor llegó a intentar disparar contra los uniformados.





Un patrullaje de rutina que terminó en caos

El hecho se registró el pasado martes por la noche en la zona de chacras de Plottier, específicamente sobre la calle Olascoaga al 400. Todo comenzó cuando un móvil de la Comisaría 7ma que patrullaba la zona detectó que un vecino había acumulado pertenencias de su vivienda en medio de la calle, interrumpiendo el tránsito.

Al intentar que el hombre depusiera su actitud, la situación escaló rápidamente hacia la violencia extrema.

El comisario Inspector Ruben Pinchulef, en diálogo con Diario Río Negro, detalló la gravedad del ataque inicial: “El hombre ingresó a su casa y salió con una motosierra encendida, quiso correr a los dos efectivos que habían llegado primero amenazándolos”.

Del hacha al intento de disparo



Pese a la llegada de un segundo patrullero como refuerzo, el sujeto no se calmó, sino que regresó a su propiedad para buscar más armas. Según explicó Pinchulef, el agresor “ingresó a un galpón y salió con hacha que no pudo utilizar y luego con una escopeta”.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando el hombre apuntó contra los uniformados. El comisario aseguró que el sospechoso incluso “quiso detonar el arma pero el proyectil no salió”. Ante el riesgo inminente, la policía efectuó un disparo de escopeta al aire con cartucho de goma para disuadirlo, logrando finalmente reducirlo.



Resistencia extrema y policías lesionados

La detención no fue sencilla debido al estado de enajenación del atacante. Durante el forcejeo, dos policías resultaron heridos: uno sufrió un «culatazo» en el cuero cabelludo y el otro terminó con múltiples golpes en el cuerpo.

La fuerza física desplegada por el hombre sorprendió a las autoridades. Pinchulef relató:

“El estado del hombre era muy alterado, estaba fuera de sí, al punto que dobló las esposas que se le colocaron”.



Estado de salud e investigación

Debido a que el sujeto se encontraba totalmente «fuera de control», fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial bajo custodia. Si bien los motivos detrás del corte de calle y el brote violento aún son materia de investigación, la policía ya tomó declaraciones a familiares y vecinos para determinar el contexto previo del agresor.