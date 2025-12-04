Se fugaron dos peligrosos detenidos de la comisaría Tercera de Roca: uno está imputado por el caso Dobra

Fuga en Roca: dos detenidos escaparon de la comisaría Tercera. Uno está imputado por el homicidio de Julián Dobra.

Roca amaneció este jueves bajo un amplio despliegue policial después de que dos detenidos escaparan durante la madrugada de la comisaría Tercera. La fuga involucra a dos jóvenes considerados peligrosos, uno de ellos imputado por el crimen de Julián Dobra, un caso que conmovió a toda la región desde abril.

La evasión generó preocupación entre las autoridades y obligó a la Policía de Río Negro a montar un operativo urgente, con rastrillajes en distintos puntos de la ciudad y controles en accesos, calles internas y zonas de bardas. Los investigadores intentan determinar cómo lograron escapar y por qué no se advirtió la maniobra a tiempo.

Cómo fue la fuga en la comisaría Tercera

Según informaron fuentes policiales, los detenidos violentaron las rejas internas que dan a los patios y techos del sector de calabozos. Tras «barretear» la estructura de hierro, lograron salir hacia el exterior y se dieron a la fuga sin ser detectados. Todo ocurrió entre las 2 y las 2:30 de la mañana de este jueves.

Los evadidos fueron identificados como Lucas Torres, de 18 años, y Ramiro Ezequiel Sosa, de 24. Torres se encontraba detenido por una causa central para la región: está imputado por el homicidio calificado de Julián Dobra, asesinado en abril en la zona de bardas al norte de la ciudad. Sosa, en tanto, esperaba una unificación de condenas por robo y delitos contra la propiedad.

El jefe de la Unidad Regional II, José González, confirmó la fuga y aseguró que las primeras medidas se activaron inmediatamente después de que el personal notara la ausencia de los detenidos. Desde ese momento, se alertó a todas las unidades policiales y se inició un barrido territorial.

Operativo de búsqueda y pedido de colaboración

Las autoridades dispusieron un operativo cerrojo en toda la zona urbana y periférica de Roca, con móviles realizando recorridos constantes, controles en rutas cercanas y notificaciones a comisarías de ciudades vecinas. Durante la mañana del jueves, la Policía continuaba con los rastrillajes y se esperaban novedades oficiales.

Además, se solicitó colaboración a los vecinos: quienes tengan información sobre Torres o Sosa deben comunicarse al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana. La advertencia se basa en la peligrosidad de ambos y en la gravedad de las causas que enfrentan.

Mientras tanto, dentro de la comisaría se llevan adelante las primeras diligencias investigativas para determinar qué falló en el sistema de seguridad. Las autoridades buscan reconstruir los movimientos previos a la fuga, revisar cámaras internas y establecer los recorridos internos.

Quién es Lucas Torres, el imputado por el homicidio de Julián Dobra

Lucas Torres, de 18 años, fue uno de los últimos detenidos en el marco de la investigación por el homicidio de Julián Dobra, un joven de 32 años encontrado muerto en la zona de bardas el 30 de abril. Fue apresado en septiembre, luego de que el equipo técnico del Ministerio Público Fiscal analizara entrevistas, cruces telefónicos y datos que lo vinculaban con la escena del crimen.

La fiscalía lo imputó por homicidio calificado y consiguió la prisión preventiva hasta mayo del próximo año, debido a que la causa fue declarada compleja. Torres se convirtió así en uno de los ocho imputados, en un expediente que también involucra a menores de edad.

Durante el allanamiento que terminó con su detención, la Policía secuestró un teléfono celular que se incorporó al análisis técnico del caso. Los investigadores sostienen que el asesinato habría ocurrido entre dos y tres días después de la desaparición de Dobra, registrada el 16 de abril.

Cómo fue el homicidio de Julián Dobra

El informe preliminar de la autopsia determinó que la víctima recibió dos disparos en la cabeza con un revólver calibre 22. Uno de esos tiros fue fatal. La familia de Dobra denunció su desaparición cuando no regresó al departamento que alquilaba en la calle General Paz al 2200. Se había retirado en su Suzuki Fun y desde entonces no volvió a tener contacto con nadie.

Su cuerpo fue hallado el 30 de abril en un sector de bardas, lo que abrió una extensa investigación que todavía continúa y que ahora sufre un nuevo revés con la fuga de uno de los imputados centrales.