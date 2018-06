Caso Solano: denunciarán “la mafia y terrorismo policial de Río Negro”

La dirigente Noemí Labrune sostuvo que la violenta incursión que sufrió en su vivienda particular “tiene que ver con la mafia y el terrorismo policial que reina en Río Negro”, que salió a la luz a raíz de los entretelones que tuvo el juicio por la desaparición forzada de Daniel Solano.

La referente de los Derechos Humanos contó que las amenazas fueron puestas en conocimiento del procurador de Río Negro, Jorge Crespo, y que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales “está tomando el tema de estudio para la denuncia, trabajando codo a codo con la APDH que está promoviendo estas investigaciones y como soy la cara visible de la APDH fueron a mi casa para decir no hagan más esto, miren para otro lado. Pero se equivocaron”, concluyó.

Labrune detalló que, como muestra de la impunidad, quienes revolvieron su vivienda sacaron de su lugar y le dejaron en otro visible unos sobres con dinero, (previstos para unos pagos) “para avisarme que no habían venido a robar”.

Describió que el enjuiciamiento de policías acusados de la desaparición del trabajador golondrina “puso en el tapete todo lo que ocurre en torno al asesinato de Daniel Solano, los testigos han visibilizado otro tipo de juicio: la asociación ilícita que existe entre las empresas Valle Medio Agrocosecha y Expofrut con la supresión de derechos, estafa y la enorme cantidad de agresiones a los golondrinas”, planteó.

La dirigente de la APDH sostuvo que durante el juicio la fiscalía y querella no quisieron dar a publicidad los casos de testigos apretados el mismo día que iban a declarar a las audiencias para evitar que otros testigos no concurrieran o no dijeran lo que habían visto.

“Ahora pasó el tiempo de testimonios, viene la etapa de los alegatos y es el momento de decir que estas cosas pasan -los aprietes de testigos- porque quieren mantener el homicidio de Daniel Solano en el mayor de los secretos, como si no fuera algo que la comunidad de Río Negro debe revisar a fondo”, aseguró.

Describió el accionar de un comisario “que levantaba al testigo cuando entraba al tribunal, le daba unas vueltas mientras le tapaban los ojos y le decían cuidado con lo que vas a decir. Esto estuvo ocurriendo constantemente porque hay una mafia entre policías, empresarios y en su momento funcionarios judiciales, que fueron recusados para este juicio”, planteó.