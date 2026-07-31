El dólar bajó por tercer día consecutivo y volvió a quedar por debajo de la inflación en julio

El dólar mayorista cedió a $1.485 y redujo la suba acumulada durante julio a apenas tres pesos, equivalente al 0,2%. En tanto, el dólar minorista se mantuvo en $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Con un importante volumen operado en el segmento de contado, que alcanzó los USD 686,2 millones, el dólar mayorista retrocedió tres pesos y cerró en $1.485.

Tras registrar tres bajas consecutivas, el tipo de cambio redujo la ganancia acumulada durante julio a solo tres pesos, o un 0,2%. De esta manera, volvió a quedar por debajo de la inflación mensual, estimada por las consultoras privadas levemente por debajo del 2%.

“En la semana finalizada hoy, el tipo de cambio mayorista bajó 12 pesos, muy lejos de la suba de 19 pesos registrada en la semana anterior”, indicó a Infobae Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambios.

El dólar mayorista terminó el mes a $359,87, o un 24,2%, de la banda superior del esquema cambiario, ubicada en $1.844,87.

En base a una inflación minorista del 1,9% registrada en junio, el techo de las bandas se ampliará a fines de agosto hasta los $1.879,92. Esto representará una diferencia de $364,92 respecto del contrato de dólar futuro para el cierre del próximo mes, que se ubicó en $1.515.

Por su parte, el dólar al público finalizó sin cambios este viernes y se mantuvo en $1.510 para la venta en el Banco Nación. Durante julio, avanzó diez pesos, equivalente a un 0,7%.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que, en el promedio de las entidades financieras, el dólar minorista cotizó a $1.511,12 para la venta y a $1.460,14 para la compra.

En el mercado informal, el dólar blue cayó cinco pesos, o un 0,3%, durante la jornada y cerró a $1.560. De esta manera, acumuló en julio una suba de 45 pesos, equivalente al 3%.