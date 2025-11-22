Cayeron dos sospechosos de violentas amenazas y ataques armados en Cipolletti y San Patricio del Chañar

Un amplio operativo policial se desarrolló ayer en San Patricio del Chañar y Cipolletti, donde se realizaron cinco allanamientos simultáneos en el marco de una causa por amenazas telefónicas y ataques con armas de fuego contra una vivienda. El despliegue fue resultado de más de un mes de tareas de investigación y seguimiento.

Las medidas se activaron tras la denuncia de un vecino que aseguró haber recibido intimidaciones que luego se concretaron con disparos contra su casa y su camioneta. La gravedad del episodio motivó la intervención de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 13º, que inició acciones de inteligencia para identificar a los presuntos responsables.

Cómo avanzó la investigación

La causa avanzó gracias a intervenciones telefónicas y tareas de campo que permitieron ubicar los domicilios vinculados a los sospechosos. Con esa información, la Fiscalía a cargo de Paula Verónica González solicitó las órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas mediante exhorto por la jueza María Agustina Bagniole.

El operativo contó con la participación del GEOP de Añelo, la Brigada de Investigaciones de Cipolletti y el Grupo COER de Río Negro, que ejecutaron las medidas en forma coordinada.

Detenidos y elementos secuestrados

Durante las diligencias se aprehendió a dos hombres señalados como involucrados directos en las amenazas y el ataque armado. Además, se secuestraron tres camionetas —una Volkswagen Amarok V6 azul, una Toyota Hilux blanca y otra gris—, diez teléfonos celulares, armas de fuego tipo pistola y revólver, cargadores y más de 50 municiones de distintos calibres.

También se incautó documentación relevante para la causa y un DVR con registros fílmicos pertenecientes a una concesionaria.

Armas con numeración suprimida

En las requisas vehiculares posteriores, se hallaron dentro de dos camionetas armas con numeración suprimida y cargadores completos. La munición encontrada coincidía con la utilizada en el ataque denunciado, lo que refuerza la hipótesis investigativa.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia junto con todo el material incautado, mientras la causa avanza para determinar responsabilidades y posibles vínculos con otros hechos.