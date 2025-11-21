Identificaron al autor del incendio fatal en Cipolletti: se suspendió la audiencia para el único acusado

Avanza la investigación por el incendio fatal en Cipolletti en el que murieron dos hombres este lunes. El autor material del crimen fue identificado y es buscado por las autoridades. Mientras tanto, su cómplice iba a ser imputado este viernes, pero se suspendió la audiencia.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el pasado 17 de noviembre, en una vivienda sobre la calle Río Gallegos utilizada ocasionalmente como espacio de pernocte por personas en situación de calle y con consumos problemáticos.

La fiscalía indicó que el presunto autor del crimen habría concurrido para amenazar al propietario del lugar. Pero que cuando ingresó, fue interceptado por otro hombre que intentó evitar que escalara el conflicto.

En este instante, el agresor lo atacó y le provocó 11 lesiones con un arma blanca. Luego, inició el incendio que ocasionó la muerte del dueño del lugar y del hombre herido, quien perdió la vida camino al hospital. A su vez, otras tres personas lograron escapar y se salvaron.

El atacante se escapó en un vehículo a nombre de la pareja, a quien hoy la fiscalía le iba a formular cargos por complicidad.

Además de darle el vehículo, sostuvieron que lo alojó en su domicilio (que queda cerca de la escena del crimen), y que habría colaborado con la vigilancia previa, permaneciendo en las inmediaciones a bordo de una camioneta (presuntamente, para descartar elementos vinculados a la investigación).

Como evidencia la fiscalía enumeró las declaraciones de agentes policiales, profesionales de salud, el informe de bomberos que indica que el incendio fue intencional, testimonios de la Brigada de Investigaciones, entrevistas a vecinos del sector y relatos de las personas que lograron escapar.

Además, se mencionaron imágenes de cámaras de seguridad que mostrarían el paso de un vehículo asociado al imputado y los resultados preliminares de las autopsias.

Incluso, agregaron entrevistas incorporadas por la defensa de la persona acusada, las cuales fueron tomadas en un estudio jurídico, las cuales no excluirían su intervención y hasta reforzarían la principal hipótesis.

El abogado defensor se opuso a la formulación de cargos y afirmó que no existe nexo causal que vincule al acusado del hecho.

Asimismo, planteó que no hay testigos que identifiquen de manera directa la camioneta mencionada y que tampoco hay evidencia que permita afirmar una complicidad en el asunto.

En este sentido, señaló que tanto su cliente como su familia desconocían completamente qué iba a suceder y que prestar el vehículo no implica dolo. También cuestionaron que no hubiera llamadas, testimonios y otros elementos que sostengan la teoría.

Finalmente, la jueza de garantías suspendió la audiencia ante la necesidad de visualizar un video que la fiscalía no tenía en su poder y que había sido mencionado como evidencia. Mientras tanto, el imputado continuará detenido.

Quiénes eran las víctimas fatales del incendio en Cipolletti

La Justicia confirmó tras la realización de autopsia que las dos personas fallecidas fueron identificadas como Juan Aníbal Seferino Cuerda (54) y Pablo Franco Davies (34).

Cuerda fue encontrado sin vida en el interior del domicilio. Davies, en tanto, falleció luego de ser trasladado al hospital Pedro Moguillansky con quemaduras que alcanzaban más del 80% de su cuerpo.

De acuerdo con los primeros resultados de las autopsias, Cuerda presentaba quemaduras de alto grado, sin lesiones traumáticas ni hemorragias internas. En el caso de Davies, se detectaron heridas cortantes superficiales, pero que estas mismas no habrían sido determinantes en su fallecimiento.

En ambos casos, la causa de muerte fue establecida como «asfixia por inhalación de monóxido de carbono».