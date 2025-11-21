Tragedia en la Ruta 22: conducía alcoholizado el joven que protagonizó el accidente que dejó cuatro muertos

Un trágico choque ocurrió este viernes sobre la Ruta 22, cerca de Allen. Cuatro integrantes de una familia oriunda de Catriel murieron tras ser impactadas de atrás por una camioneta Amarok que circulaba a alta velocidad. El conductor, que sobrevivió y fue demorado por la Policía, iba alcoholizado.

El fatal episodio que conmocionó a toda la región del Alto Valle y a la provincia de Río Negro se registró cerca de la 7 de la mañana en el kilómetro 1203, en el tramo que se encuentra entre la ciudad de Allen y Fernández Oro.

Según informó el comisario José González a Diario RÍO NEGRO, el choque fue entre una camioneta Amarok -conducida por un joven de aproximadamente 28 años- y una Ford Ecosport, en la que viajaba una familia de Catriel compuesta por cinco personas.

Desde la Fiscalía indicaron que la Ecosport, que circulaba en sentido oeste-este, se había estacionado sobre el margen de la Ruta Nacional porque se le había caído parte del equipaje.

En ese instante fue alcanzado desde atrás por la camioneta Amarok que circulaba a alta velocidad. Por el impacto, el vehículo menor fue arrastrado varios metros y después se prendió fuego.

Inicialmente, se informó que tres personas habían fallecido; sin embargo, durante la extracción de los cuerpos cerca del mediodía las autoridades hallaron una cuarta víctima y una mascota.

González precisó que las víctimas eran dos mujeres y dos niños, una nena y un nene, quienes fueron identificados como Liliana Cocuzza, una reconocida doctora de la ciudad de Catriel; y su hija Carina Gutiérrez, madre de los pequeños también involucrados en el hecho.

El conductor de la Ecosport fue el único sobreviviente del trágico incidente. El hombre de unos 65 años, marido de Cocuzza y abuelo de los pequeños, fue derivado con heridas y estado de shock al hospital local.

Qué se sabe del conductor de la Amarok

En la camioneta iba solamente el conductor, un joven de 28 años oriundo de Allen. Si bien también fue derivado al hospital, señalaron que no presentaba lesiones graves.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro confirmaron que hay una investigación abierta a cargo de Celeste Benatti, y adelantaron que el conductor de la camioneta fue detenido preventivamente.

Los primeros datos indicaron que manejaba en exceso de velocidad y no pudo esquivar al vehículo que había estacionado transitoriamente porque se les habría caído el equipaje.

Con el correr de las horas, desde la Policía confirmaron que se le realizó el test de alcoholemia y el mismo dio resultados positivos. Se espera que en las próximas horas se le formulen cargos por las condiciones en las que conducía.