La mujer hallada en el basural de Neuquén llevaba al menos un mes muerta dentro de la cantera. Foto: Cecilia Maletti.

La investigación que busca establecer el contexto de muerte de Ángela Gladis Díaz, de 23 años, la mujer hallada muerta en el basural de Neuquén capital, sumó un dato revelador. La joven llevaba al menos un mes muerta al momento de ser encontrada dentro de una cantera, el pasado 18 de septiembre.

Así lo establecieron los estudios entomológicos realizados sobre la fauna cadavérica iniciados el 24 de septiembre. Los mismos incluyeron el análisis de las especies que estaban presente en el cuerpo, en la ropa y en el suelo del lugar.

Según el informe, el intervalo postmortem estimado es de 30 a 37 días, lo que indica que las primeras moscas habrían arribado al cuerpo entre el 12 y el 19 de agosto de 2025. Con estos datos, los especialistas concluyeron que la víctima llevaba un mes muerta al momento de ser encontrada.

El estudio fue realizado por la Dra. Ana Julia Pereira, investigadora del CONICET y especialista en entomología forense, por encargo de la fiscal de homicidios Guadalupe Inaudi, quien se encuentra a cargo de la investigación desde el mismo día del hallazgo.

El hallazgo fue en una cantera el 18 de septiembre. Foto: Cecilia Maletti.

Hallazgo y una compleja identificación

El cuerpo fue descubierto cerca de las 10 de la mañana del 18 de septiembre, por trabajadores de la empresa BASSA que administra el basural ubicado a 300 metros del lugar. Fueron ellos los que ingresaron a la cantera y, al ver lo que parecía ser ropa, se acercaron y confirmaron que se trataba de un cadáver.

La identificación de Díaz se logró recién el 30 de septiembre, tras un análisis digital de huellas y el cruce con registros de Salud Pública. El estado del cuerpo complicó el proceso que demandó más días que lo habitual.

La clave estuvo en una cirugía de osteosíntesis con alambre en la rodilla izquierda, a la que había sido sometida luego de un accidente en moto a mediados de junio, cuando escapaba junto a su pareja. El hombre, actualmente detenido, fue condenado por abuso de arma y microtráfico de estupefacientes. Había sido detenido en el mismo hecho donde Díaz sufrió la grave lesión.

Según el Ministerio Público Fiscal, la joven se encontraba “en una situación de extrema vulnerabilidad”.

Restan pericias por sumar a la causa

Aunque la entomología permitió determinar el tiempo de muerte, aún quedan pendientes los resultados de otros estudios sobre elementos de la escena y sobre la lesión amplia en la cabeza que presentaba la víctima, cuya mecánica sería similar a la de un aplastamiento.