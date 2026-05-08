Estafa por más de 28 mil dólares en Neuquén: vendió herramientas y lo engañaron con una transferencia falsa

Un joven de 26 años fue víctima de una estafa millonaria en Neuquén. La metodología, cada vez más empleada, fue la de una «transferencia falsa». La víctima había acordado la venta de herramientas por un monto total de 28.500 dólares, pero al consultar con su banco la operación nunca se había realizado y notó que el comprobante había sido manipulado.

Por el caso se inició una investigación judicial y hubo un allanamiento en el barrio Alta Barda. Sin embargo, no se encontraron los elementos denunciados.

Allanamiento en Alta Barda por denuncia de estafa millonaria

Según informó la Policía de Neuquén, en la causa intervino la Unidad Fiscal de Delitos Economicos, quien dispuso tareas investigativas y una consigna en la vivienda del presunto estafador ante la posibilidad de un allanamiento.

En ese marco, en la tarde del miércoles se realizó un allanamiento en una casa ubicada sobre la calle Las Azucenas del barrio Alta Barda.

En la vivienda los policías no hallaron al hombre pero en su lugar encontraron a una mujer quien dijo que «vivía sola y desconocía el motivo del operativo».

Del operativo parcitiparon efectivos de la Comisaría Cuarta y de la Oficina de Investigaciones Neuquén.

Desde la fuerza indicaron que- pese a que no se encontraron las herramientas- se secuestraron dos celulares y un blister de empaque correspondiente a un martillo demoleros, que «podría estar relacionado con la causa».

Por disposición de la fiscal Tanya Cid, informaron que la mujer fue llevada a la Comisaría para cumplir con los trámites judiciales correspondientes. Luego, recuperó la libertad «supeditada a la investigación«. La causa por presunta estafa avanza para determinar responsabilidades y rastrear los objetos robados.