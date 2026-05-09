Máximo Kirchner recibió el alta tras la operación: cómo sigue su recuperación

Máximo Kirchner recibió el alta médica luego de la cirugía a la que fue sometido en el Hospital Italiano de La Plata por un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral.

La noticia fue confirmada mediante un nuevo parte médico difundido por las autoridades sanitarias y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, donde se informó que el dirigente presentó una “buena evolución posoperatoria” tras la intervención.

El parte médico oficial

“El día de la fecha y con buena evolución posoperatoria de parotidectomía bilateral, se otorga el alta de internación a Máximo Carlos Kirchner”, indicó el comunicado firmado por el director general del hospital, Roberto D. Martínez.

Además, el parte señaló que el diputado deberá continuar con seguimiento y controles ambulatorios a cargo del equipo quirúrgico hospitalario.

De qué fue operado Máximo Kirchner

Kirchner había sido sometido a una cirugía programada por un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral, una afección poco frecuente que afecta las glándulas salivales.

La intervención consistió en una parotidectomía bilateral, un procedimiento quirúrgico que implica la extracción parcial o total de las glándulas parótidas, ubicadas cerca de las orejas.

Especialistas explican que este tipo de cuadros suele tratarse mediante cirugía y controles posteriores para monitorear la evolución del paciente.

Cómo había evolucionado tras la cirugía

En los primeros partes médicos difundidos luego de la operación, el Hospital Italiano de La Plata ya había informado que el dirigente cursaba un postoperatorio favorable y permanecía internado únicamente para controles y seguimiento.

La cirugía, según trascendió, había sido postergada en distintas oportunidades por cuestiones vinculadas a la actividad política y legislativa.

El mensaje que publicó antes de ingresar al quirófano

Horas antes de la intervención, Máximo Kirchner había compartido un mensaje en redes sociales donde buscó llevar tranquilidad y explicó que se trataba de una operación programada desde hacía tiempo.

“Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando”, escribió.

Ahora, tras recibir el alta médica, continuará la recuperación desde su domicilio bajo controles ambulatorios.