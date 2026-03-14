Caza furtiva en Neuquén: atraparon a dos hombres armados en un campo cerca de la Ruta 237

Un operativo por presunta caza furtiva terminó con demorados este viernes en un establecimiento rural de la zona sur de Neuquén, cerca de la Estancia Chacabuco, cuando efectivos policiales interceptaron a dos hombres armados en un sector próximo a la Ruta Nacional 237.

Según informó la Policía de Neuquén, el operativo se inició tras una alerta del encargado del campo sobre la presencia de dos personas armadas que habrían ingresado al predio con intención de cazar.

Operativo por presunta caza furtiva en Neuquén cerca de la Ruta 237

El procedimiento se desplegó mientras los efectivos realizaban diligencias vinculadas a una denuncia previa. Tras el aviso, se montó un dispositivo cerrojo en la zona.

El operativo permitió interceptar a los dos hombres en el sector conocido como Cuadro Los Riscos. Allí los agentes realizaron la identificación de los involucrados y verificaron el armamento que transportaban.

Entre los elementos secuestrados se incautó un fusil Mauser Modelo Argentino 1909 con mira telescópica.

Durante la inspección se constató que uno de los hombres llevaba un fusil Mauser Modelo Argentino 1909, calibre .300 Holland & Holland Magnum, equipado con mira telescópica.

Al momento del control, el arma estaba cargada, con una munición en recámara y dos en el cargador. Los hombres, indicó la Policía, no pudieron acreditar la documentación correspondiente de tenencia.

Intervención judicial y secuestro de un fusil luego del operativo

Tras la intervención del Ministerio Público Fiscal de Villa La Angostura se dispuso el secuestro del arma. También se notificó a los involucrados de un legajo judicial por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

Los dos hombres recuperaron la libertad ambulatoria luego de la identificación. En el procedimiento participó personal de la División Brigada Rural y Abigeato, Guardafaunas de Villa Traful, Piedra del Águila y Neuquén, junto a personal de la comisaría 51 de Villa Traful y la División Tránsito de Junín de los Andes.