Chocó y mató las ovejas de un criancero de Las Lajas y se dio a la fuga, lo están buscando

El incidente vial se produjo en horas de la madrugada sobre la Ruta 242 en cercanías a Las Lajas. Otra vez una familia criancera y sus animales, fueron los más perjudicados. Un camión atropelló a un grupo de chivos que estaban sobre la calzada y sin detenerse, siguió su camino. Buscan dar con el culpable.

El comisario inspector Cristian Vázquez, informó sobre el siniestro vial que se registró alrededor de las 5 de la madrugada sobre Ruta 242 a la salida de Las Lajas. El choque tuvo como protagonistas a una camión y un grupo de animales pertenecientes a una familia criancera que realizaba el traslado hacia la zona de Cerro Colorado.

Según detalló el comisario, el criancero se había detenido a descansar con sus animales en una zona que se encuentra a dos kilómetros de la ruta pero mientras dormía, muchos de sus animales continuaron el camino. Fue en ese instante que, un vehículo que pasaba a gran velocidad sobre la ruta, atropelló gran parte del arreo que era trasladado.

El comisario explicó: «estos animales ya de pequeños saben los caminos y hacia donde tienen que continuar, por eso este grupo quiso seguir su camino y al subir a la ruta se produjo el incidente vial». Por su parte contó que no tienen mayores detalles del vehículo que cometió el choque, pero presume que por la dimensión del accidente se trataría de un camión o «automóvil de gran porte».

Además aclaró que otro factor para determinar de que se trata de un vehículo mayor es que «no se registraron en el hospital de Zapala o Las Lajas, personas lesionadas por este accidente», por lo cual aseguró que se va a continuar la investigación para ubicar al conductor. A su vez, explicó que el choque lo pudo ocasionar la falta de iluminación que hay en la zona en horas de la madrugada y que el conductor pudo no advertir la presencia de animales sobre la calzada, sin embargo hasta no localizarlo no se puede establecer los hechos.

Por otro lado aclaró que no es frecuente ver crianceros circular en horas donde hay poca luz ya que eligen la luz del día para viajar y evitar accidentes, sin embargo en ocasiones los animales suelen escaparse y caminar alrededor de los lugares donde los crianceros se detienen a descansar. Por este motivo advirtió que es importante manejar con precaución, ya que en esta fecha comienza el recorrido de las familias crianceras que se trasladan con sus animales desde la zona de veranada hasta la invernada.