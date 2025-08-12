Contrabando en el aire: detuvieron a una azafata de Aerolíneas Argentinas por llevar monedas y joyas por $58 millones

Contrabando en el aire: detuvieron a una azafata de Aerolíneas Argentinas por llevar monedas, celulares y joyas por $58 millones

La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a una azafata de Aerolíneas Argentinas por contrabandear relojes, celulares y joyas por 58 millones de pesos. La acusada fue descubierta al intentar pasar los elementos en su equipaje de mano y bodega.

El hallazgo ocurrió a mediados de mayo, pero tomó mayor repercusión en las últimas horas. Desde Noticias Argentinas informaron que la situación se originó durante un control rutinario donde el scanner, alertó la presencia de monedas de oro.

Contrabando millonario de una azafata de Aerolíneas Argentinas: los allanamientos

Luego de la revisión, se constató que la azafata identificada como María del Carmen Patane de 64 años trasladaba en su equipaje ocho monedas metálicas y una pulsera metálica, sumado a un anillo, cuatro relojes, tres cadenitas y un prendedor.

Cuando le consultaron de dónde había obtenido esos elementos, la empleada manifestó que una persona le había ofrecido transportarlos a cambio de dinero, aunque no brindó datos sobre esa persona.

La segunda revisión se hizo sobre el equipaje de bodega y en este hallaron que también transportaba diez celulares los cuales, según declaró la azafata, eran para arreglar.

Ante el hallazgo, el personal detuvo a la empleada y se ordenó un allanamiento en su casa donde encontraron que tenía en su poder varios billetes de distintas divisas, lo que arrojó un total de 93.920 dólares estadounidenses y 15.730 euros.