Video | Incendiaron una camioneta que tuvo un exBoca: roció nafta, prendió fuego y quedó filmado en Roca

Un impactante incendio conmocionó a los vecinos del centro de Roca durante el fin de semana. Una camioneta Ford Raptor de alta gama, que había pertenecido al exjugador de Boca Juniors, Marcos Rojo, fue reducida a chatarra luego de que un hombre encapuchado la prendiera fuego en plena vía pública. El hecho ocurrió sobre calle Maipú, a metros de San Martín, y quedó registrado en un video que en las últimas horas se conoció.

Según relataron testigos, el autor llegó caminando, roció el vehículo con combustible y lo encendió, provocando una intensa explosión y un muro de llamas que incluso alcanzó a rozar su propio rostro antes de huir corriendo hacia la zona norte de la ciudad. La escena dejó atónitos a quienes se encontraban en las inmediaciones.

El propietario actual de la camioneta, un vecino de Roca, la había dejado estacionada para ingresar a un local nocturno. Minutos después, le avisaron que su vehículo estaba en llamas. En un principio dudó, pero al llegar confirmó la dramática escena. Todo sucedió a las 4 de la madrugada.

Pese al rápido uso de matafuegos y la llegada de los bomberos, la camioneta quedó completamente destruida: la estructura y el habitáculo se derritieron, y solo el chasis permaneció en pie.

Así quedó la camioneta tras el incendio. Foto Juan Thomes.

En los primeros momentos de la investigación, la policía trabajó sobre la hipótesis de que el propietario era de la provincia de Buenos Aires, ya que la transferencia del rodado desde Rojo aún no se había realizado. Esa pista se diluyó al confirmarse que el dueño vive en Roca.

Hasta el momento, el agresor no ha sido identificado. Tampoco hay certezas sobre el móvil: si el ataque fue directo contra el dueño o un hecho al azar. Lo que sí se sabe es que Marcos Rojo, quien recientemente dejó Boca para sumarse a Racing, es un reconocido aficionado a las Ford Raptor y ya tuvo varias camionetas en su poder, una de las cuales terminó destruida en este violento episodio.