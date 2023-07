Crimen de Joaquín, el adolescente de 14 años: qué pasó y por qué acusan al amigo

Un trágico suceso sacudió a la comunidad de Laboulaye en Córdoba. Joaquín Sperani, un joven de 14 años, fue brutalmente golpeado en la cabeza por su mejor amigo. Los vecinos despidieron los restos del joven en un emotivo funeral mientras su madre, Mariela Flores, relató el dolor y la impotencia que siente. La autopsia, la personalidad de la víctima y las revelaciones siguen conmocionando al país.

Joaquín Sperani, un adolescente que estaba desaparecido desde el jueves en la ciudad cordobesa de Laboulaye, fue encontrado muerto en una casa abandonada a 100 metros de la escuela a la que asistía. Un amigo de la víctima, otro joven de 14 años, habría confesado el crimen ante la Justicia de menores.

La autopsia reveló que Joaquín recibió 18 golpes en la cabeza con un fierro y un pedazo de hormigón. La inocencia y la personalidad introvertida del adolescente resaltan en medio de esta tragedia.

Crimen de Joaquín Sperani en Córdoba: quién era y de qué murió el adolescente

Joaquín Sperani fue encontrado sin vida producto de un violento asesinato en Córdoba. Foto Archivo.

Joaquín Sperani era el mayor de cinco hermanos, jugaba al fútbol en la categoría sub 15 del club Huracán. Era arquero pero muchas veces se lo escuchó querer ser camionero de grande, como su padre. Vivía en el barrio Chacarita, en zona oeste.

Todos los días, como es habitual entre los adolescentes de Laboulaye, iba en bicicleta a la escuela. El jueves salió a las 14:57 de casa, por última vez. Su bicicleta estaba en el patio del colegio en el momento en el que fue denunciada su desaparición.

Tenía 14 años, sufría bullying y su mamá aclaró que el adolescente tenía una personalidad introvertida y que no utilizaba redes sociales. Quienes lo conocían aseguran que era muy inocente y pasaba mucho tiempo con su mejor amigo, quien terminó como único acusado del feroz homicidio

El chico murió a causa de un traumatismo de cráneo y que sufrió un daño encefálico que le provocó la muerte inmediata, luego de recibir golpes en la cabeza, reveló el informe difundido por el sitio de Cadena 3.

Crimen de Joaquín Sperani en Córdoba: un adolescente inimputable, el responsable confeso del crimen

El cuerpo de Joaquín fue encontrado en una casa abandonada cercana al colegio donde asistía.

El presunto responsable del asesinato de Joaquín Sperani es otro adolescente de la misma edad, quien ya fue trasladado a un centro de detención juvenil. Aunque es inimputable debido a su edad, el joven confesó su autoría en el crimen. «Sí, yo maté a Joaquín», afirmó el chico de 13 años frente a los fiscales de la causa.

La escena del crimen fue asegurada y se encontraron pruebas importantes, incluyendo un hierro y un pedazo de hormigón con rastros de sangre. El caso está ahora en manos del juez de Control, Niñez, Adolescencia y Penal Juvenil de Laboulaye, Sebastián Moro.

El intendente César Adbala explicó que el menor de edad se encuentra a disposición de la justicia de menores, aunque no podrá ser sometido a un proceso penal debido a que es menor de 16 años.

«Nos sorprendió que había un chico que era amigo de él y tenía el teléfono de la criatura y no decía dónde. Estaba con psicólogo, es una criatura de 14 años, hasta que se desmoronó y dijo que había sido él. Paralelamente lo encuentran a Joaquín», explicó el mandatario a Cadena 3.

La información judicial indica que «se pudo establecer la presunta participación no punible de un niño» en la muerte de Joaquín y añade que «el adolescente involucrado en el hecho actualmente se encuentra alojado para su resguardo en el Centro de Admisión y Diagnostico (CAD), que depende del Complejo Esperanza, de la ciudad de Córdoba», donde en las próximas horas se llevarán a cabo estudios diagnósticos, psicosociales y ambientales.

Crimen de Joaquín Sperani en Córdoba: entre el dolor, búsqueda de justicia y negligencias, el testimonio desgarrador de la madre

La madre de Joaquín Sperani, Mariela Flores reclamará justicia por su hijo.

Mariela Flores, madre de Joaquín Sperani, expresó su profundo dolor y su búsqueda incansable de justicia para su hijo. Ella destacó que estaba criando a un joven responsable y de buenos valores. «Estaba criando a un hombre, a un ser responsable y no a cualquier cosa», dijo.

Respecto a la investigación, dijo que no recibió información por parte de las autoridades y solo se le mostró un video donde se veía a Joaquín caminando felizmente con su amigo.«No me dijeron nada, solo me mostraron un video donde iban los dos caminando y a Joaquín se lo ve feliz de la vida», sostuvo Flores.

Además, describió a Joaquín como una víctima de bullying y aseguró que su hijo no utilizaba redes sociales. También detalló en qué estado encontraron su cuerpo.

«Joaquín está todo golpeado, supuestamente creen que usaron un fierro. Tiene su ojito hinchado, la cara golpeada, pero quiero que se queden con la imagen de mi hijo bello que fue la que usamos para buscarlo», pidió la madre.

Cuándo vieron a Joaquín Sperani por última vez: primeras pistas y el hallazgo del joven

Las cámaras captaron la última aparición con vida de Joaquín Sperani, caminando con su amigo en Córdoba. Foto Captura.

Joaquín estaba desaparecido desde el jueves 29 de junio, cerca de las 16, sin haber llegado a ir a su colegio Ipem Nº 278 “Malvinas Argentinas”. Ese mismo jueves por la noche, la madre hizo la denuncia por la desaparición.

Aquel jueves, si bien el niño debía asistir a la escuela, no estaba en el aula al momento de tomar asistencia. Sin embargo, su bicicleta sí estaba en el patio de la escuela. Ningún compañero aseguró haberlo visto.

El niño que declaró haber matado al adolescente habría también dado pistas falsas a la policía para retrasar la investigación. Por lo que, el procedimiento policial se centró en encontrar al adolescente desaparecido con intensos rastrillajes.

La comunidad se movilizó y se sumaron efectivos policiales, bomberos y vecinos autoconvocados en la búsqueda. El comisario mayor, Enrique Carreras, pidió a la población no dejarse llevar por rumores infundados y confiar en el proceso de investigación, que incluyó el análisis de filmaciones y otras pruebas encontradas en la escena del crimen.

Finalmente, el cuerpo de Joaquín Sperani fue encontrado en una casa abandonada cerca de la escuela.