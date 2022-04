Repugnante: defecaron en una capilla de Centenario, tiraron las hostias y robaron los alimentos de Cáritas

Un hecho de inseguridad se registró esta mañana en la Capilla María Madre de Jesús, en Centenario. Un grupo de personas robó, provocó destrozos y defecaron en la parroquia. Se llevaron alimentos del depósito de Cáritas y profanaron el sagrario, que es el contenedor de las hostias.

“Está situación que nos toca afrontar esta mañana, nos violentaron la puerta y dentro del templo nos violentar la parte de Cáritas, no solo comieron, profanaron el sagrario y robaron los elementos de la celebración y como no les dio el tiempo no se pudieron llevar las otras cosas, reponerlas va a ser todo un tema. La Policía terminó de hacer los peritajes y nos queda ese dolor y esa tristeza” sostuvo el Padre Ariel, en diálogo con FM Red Social 97.9.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Quinta. Por ahora se constató que los ladrones se llevaron un parlante, un cáliz, donaciones de Cáritas y micrófonos.

Desde la capilla dijeron que creen que las personas ingresaron saltando un paredón. Además dijeron que es el segundo robo que tienen durante la pandemia.